Rotstift regiert im Reich der Bücher

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtbibliothek hat ein Konzept erarbeitet, mit dem die von den Stadtverordneten beschlossenen Budgetkürzungen verkraftet werden sollen. Das Einspar-Modell soll bei der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport am Montag im Rathaus vorgestellt werden.

Große Auswahl: Vroni Witt (11) aus Fünfeichen stöbert in Musik-CDs. Insgesamt verfügt die Stadtbibliothek über einen Bestand von 48 469 Medien. Dazu gehören neben Büchern und CD auch Hörbücher, Computerspiele, Zeitschriften, Noten und Gesellschaftsspiele. © MOZ/Gerrit Freitag

Die Nachricht traf die Stadtbibliothek im vergangenen Jahr wie aus heiterem Himmel. Die Mehrheit der Stadtverordneten hatte beschlossen, dass die Einrichtung ab 2019 mit einem Budget von 350000 Euro auskommen soll - 175000 Euro weniger als zuvor. Bibliotheksleiterin Ilona Ruppenthal kritisierte die Entscheidung. Dennoch musste sie schweren Herzens ein Konzept erarbeiten, wie und wo die städtische Einrichtung einsparen kann. "Das ist mir sehr schwer gefallen, zumal deutlich wird, dass die Einsparungen eigentlich nur über Personalabbau realisiert werden können", sagt die Leiterin. Derzeit sind in der Bibliothek acht Mitarbeiter beschäftigt, die sich auf 6,1 Vollzeitstellen aufteilen. "Bis 2019 müssten drei Stellen abgebaut werden. Allerdings haben wir von der Stadt die Zusage, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Somit würden also Umsetzungen erfolgen. Allerdings ist unsere Altersstruktur genau wie in der Stadtverwaltung recht hoch, daher sehe ich das skeptisch."

Ein weiterer Schritt ist ein geplanter Umzug in kleinere Räumlichkeiten. Nach Ende des laufenden Mietvertrages im Jahr 2022 soll die Fläche halbiert werden. "Bei der Suche nach einem Objekt wird es darum gehen, einen ähnlich stark frequentierten Standort zu finden, der den Bürgern die Bibliotheksnutzung ohne zeitlichen Mehraufwand ermöglicht", heißt es in dem Konzept. Zu beachten seien dabei unter anderem auch eine Deckenbelastung von sechs Kilo-Newton pro Quadratmeter sowie eine möglichst ebenerdige Platzierung beziehungsweise ein Fahrstuhl für einen barrierefreien Zugang. "Die Stadtbibliothek ist seit dem Jahr 2000 im Linden-Zentrum zentral untergebracht, als die anderen Einrichtungen, die im ganzen Stadtgebiet verteilt waren, schließen mussten", erzählt Ilona Ruppenthal.

Die Einrichtung sieht insbesondere Kita- und Vorschulkinder, Schüler und Auszubildende sowie Familien und Senioren als ihre Zielgruppe. "Die Anzahl der Nutzer im Kinder- und Jugendalter liegt seit Jahren konstant bei 38 Prozent. "Die große Nachfrage von Kindergärten, Schulen und Seniorengruppen nach Veranstaltungen zeugt von der qualitativ guten Gestaltung und Durchführung. 96 Prozent der Veranstaltungen wurden für Kinder, Jugendliche und Senioren durchgeführt", heißt es in dem auf der Internetseite der Stadt bereits veröffentlichten Konzept.

Im vergangenen Jahr hatte das Haus 25 057 Besucher, inklusive der Veranstaltungen wie Autorenlesungen, Literaturcafé sowie Senioren- und Selbsthilfegruppen. Zurzeit gibt es 2153 Nutzer, die im abgelaufenen Jahr 121671 Medien ausgeliehen haben - dazu gehören neben Büchern und CDs unter anderem auch Hörbücher, Computerspiele, Zeitschriften, Noten und Gesellschaftsspiele. Im Schnitt hat jeder Nutzer demnach 57 Medien innerhalb von zwölf Monaten ausgeliehen.

Zum Schluss werden in dem Einspar-Konzept ernüchternde Konsequenzen aufgeführt: "Durch den möglichen Stellenabbau wird es in den nächsten Jahren zu weiteren Reduzierungen der Öffnungszeiten von jetzt 32 Stunden in der Woche auf 25 Stunden kommen. Drastisch wäre der Rückgang auch bei der Anzahl der Veranstaltungen, die von momentan 130 auf dann 40 im Jahr 2019 zurückgeschraubt werden müsste. Die acht Kooperationsverträge, die mit den Kitas und Schulen zur Leseförderung abgeschlossen wurden, könnten gar nicht mehr geleistet werden."

In den vergangenen Jahren wurde bereits die Miete vermindert, außerdem wurde die Anzahl der Medien von einst rund 100000 mehr als halbiert. Um die hohen Kosten der Einrichtung ein wenig aufzufangen, wurde 2013 ein Verein zur Förderung der Stadtbibliothek gegründet. "Momentan sind wir elf Mitglieder und hoffen auf weiteren Zuwachs", sagt Ilona Ruppenthal. Der Förderverein will sich als nächstes darum bemühen, einen Telefonanschluss zu finanzieren, um künftig WLAN in der Bibliothek anbieten zu können.