Zehn Beeskower beim Landesausscheid

13 und 10 Jahre sind sie alt, die Schwestern Sophie und Marie Reichardt. Klavier spielen sie erst seit eineinhalb Jahren unter Anleitung der Lehrerin Ekaterina Pimenova. Prompt haben die Mädchen beim Regionalausscheid Nord-Ost von "Jugend musiziert" die Jury so sehr überzeugt, das sie am Wochenende beim Landesausscheid in Cottbus den Beeskower Standort der Musikschule Oder-Spree vertreten. Susanne Reichhardt hat ihren Töchtern eigenhändig zwei schicke Abendkleider genäht. "So etwas gibt es ja für Kinder nirgendwo zu kaufen", erzählt die Mutter, die als Flötistin und Ballett-Lehrerin ihre Musikalität an die Töchter weitergegeben zu haben scheint. Sophie wird Präludium und Fuge D-Moll von Johann-Sebastian Bach spielen, ihre Schwester Marie die Sonate Nr. 2 von Ludwig van Beethoven. Dritte Klavierspielerin, die Beeskow in Cottbus vertreten wird, ist Emely Baum, die von Klavierlehrerin Anja Götze auf ihren Auftritt vorbereitet wurde.

"Es ist noch nie vorgekommen, dass gleich drei Klavierspieler von Beeskow aus zum Landeswettbewerb delegiert wurden", staunt der Leiter der Beeskower Musikschule, Jürgen Wesner. Traditionell stark in der Sparte Klavier ist die Musikschule Fürstenwalde. Der Musikpädagoge freut sich auch, dass zwei Bläserensembles in Cottbus mit am Start sind. Das Saxofon-Quartett, das sich erst diesen Mittwoch den Namen "Be, Es und Co." gegeben hat, heimste beim Regionalwettbewerb den Sonderpreis als bestes im Wettbewerb vertretenes Ensemble ein. Der neue Name soll nicht nur an die Tonarten "B" und "Es" erinnern, sondern auch an den Musikschulstandort Beeskow. Anspruchsvolle moderne Saxofon-Musik steht auf der Stückeauswahl von Marie Graßmel, Sophie Larski, Marc Schumann und Jacob Noack. Dazu gehört das filigran-flimmernde Stück "Papillons" von Faustin und Maurice Jeanjean. Dieses finden Sophie und Marc am schönsten, obwohl es am schwersten zu spielen ist. Marie liebt das Stück "Souvenirs d'Amsterdam" von Francis Coiteux, das das Quartett auch im Repertoire hat, wegen seines schönen Hauptthemas. Mit ihren Musikerkollegen vor die Augen und Ohren der Jury zu treten, sei ihr lieber, als solo, so die Schülerin mit dem Alt-Saxofon.

Neben dem Saxofon-Quartett "Be, Es und Co." wird das "Trio Neue Musik" mit Moritz Michalski (Klavier), Katharina Horn (Querflöte) und Marie Antonia Schwebe (Saxofon) mit der 15-minütigen "Fukushima-Suite" von Mauro Porro auftreten. Beide Ensembles wurden von Musiklehrer Alexander Doroshkevich auf die Auftritte vorbereitet. "Ich rechne damit, dass meine Ensembles weiter kommen und zum Bundeswettbewerb delegiert werden", meint der Klarinetten- und Saxofonlehrer selbstbewusst. "Bisher waren die Beeskower Blechbläser bei Jugend musiziert immer stark vertreten, jetzt starten die Holzbläser durch", kommentiert Wesner.

Der Fürstenwalder Standort schickt sieben Pianisten ins Rennen, vom Schöneicher Standort wurden drei Streicher-Ensembles und ein Pianist nach Cottbus entsandt. Der Eisenhüttenstädter Musikschulstandort ist beim Landesausscheid nicht vertreten.

Während die Pianisten heute und am Freitag ihre Wettbewerbsbeiträge abliefern, sind die Holzblas-Ensembles am Sonnabend dran.