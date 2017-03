Schwedter gehen zweimal baden

artikel-ansicht/dg/0/

Die beiden Teams OSC Potsdam (Titelverteidiger) und SGW Brandenburg sind dabei die eindeutigen Titelaspiranten. Die SSV PCK Schwedt als Außenseiter spielt aber schon manchmal das unberechenbare Stellrädchen im Wasserballuhrwerk.

Aus organisatorischen und taktischen Gründen bestritten die beiden angereisten Teams das erste Match. Dieses lief vor doch recht zahlreichen Spontan-Zuschauern sportlich anspruchsvoll, aber überraschend fair ab. Brandenburg erwies sich für den Titelverteidiger als harte Nuss. Sie scheiterten einzig an der schlechteren Chancenverwertung, waren sonst ein ebenbürtiger Gegner, der mit 4:6 verlor.

Dabei begann alles sehr hoffnungsvoll, denn mit 1:1 war nach den ersten fünf Minuten Viertelpause. Wie anfangs erwähnt, ließen die Brandenburger etliche Gelegenheiten aus, um den Potsdamern, die ihrerseits ihre Angriffszeit meistens erfolgreich abschloss, auf den Fersen zu bleiben. Mit 4:1, also 5:2 in der Summe, war Halbzeit. Die Potsdamer sahen sich schon als sicherer Sieger. Doch Brandenburg drehte im dritten Viertel noch einmal an der Präzisionsschraube, konnte ein 1:1 und im Schlussviertel gar ein 1:0 erarbeiten, sodass der Schießstand mit 6:4 für Potsdam nicht so deutlich ausfiel.

Nun trafen die Hausherren auf den Titelverteidiger Potsdam. Trotz ihres großen Kaders war gegen Potsdam kein Kraut gewachsen. Die SSV mühte sich redlich, aber der OSC war eindeutig besser und schickte die Schwedter mit zweimal 6:0 in die Halbzeitecke. Erst im dritten Viertel - es stand schon 15:0 - wurde der langersehnte Anschlusstreffer durch Karl Kuchenbäcker ins Protokoll aufgenommen. Kurz darauf kam Karl sogar zum vielumjubelten zweiten Treffer und Mannschaftskapitän und Center Phillip Gayk legte noch zwei Treffer nach. Auch wenn in dieser Phase die SSV Schwedt etwas Oberwasser bekam, so war doch der Rückstand aus den ersten 13 Minuten zu groß, als dass da noch etwas zu reißen gewesen wäre. Mit 20:4 unterlag der Gastgeber.

Nach kurzer Erholungspause spielten die Oderstädter noch gegen Brandenburg. Ziel war jetzt, nicht ganz so doll unter die Räder zu kommen. Das gelang zunächst recht ordentlich, denn nach einer Minute stand es 1:1 (Phillip Gayk). Durch eine Zeitstrafe gab es die erste Überzahlmöglichkeit für die Havelstädter, und die wurde auch standesgemäß ausgenutzt. Leider kamen noch einige weitere Treffer dazu sowie Zeitstrafen gegen Schwedt, sodass es zur Viertelpause 1:6 stand. Das Brandenburg die auf dem Papier bessere Mannschaft war, stand fest, aber die SSV PCK Schwedt wehrte sich, und das nicht schlecht. Die Jugendspieler integrierten sich sehr gut in das Team. Karl Kuchenbäcker musste nach seiner dritten Zeitstrafe zwar das Spiel als Zuschauer verfolgen, aber er konnte vorher noch zwei Treffer markieren, ehe er vom Beckenrand ein tapfer erkämpftes 12:3 beobachten musste. Das lässt ein wenig auf die Rückrunde hoffen, welche erst am 11. Juni in Schwedt stattfindet.

Schwedt: Robert Hückstädt im Tor, Philip Gayk, Xaver Kahl, Nico Steinke, Tim Hermerschmidt, Marvin Naß, Michael Netzlaw, Rene Nölldner, Benedikt Fischer, Justus Eichhorn, Karl Kuchenbäcker