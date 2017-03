Keine Angst vorm Dritten

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Ein harter Brocken wartet heute Abend, Anstoß 20 Uhr, auf die Brandenburgliga-Fußballer von Preussen Eberswalde. Es kommt der Tabellendritte, MSV Neuruppin, in das Westende Stadion, der in der Rückrunde jedoch noch seine Konstanz sucht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561601/

Das wird vorerst das letzte Heimspiel unter Flutlicht für Brandenburgligist Preussen Eberswalde sein. Danach folgen vor der Oster-Pause noch die beiden Auswärtsspiele beim Werderaner FC und Stahl Brandenburg.Vorher heißt es heute Abend für die Elf von Trainer Frank Rohde gegen die spielstarken Neuruppiner aber erst einmal möglichst die kleine Erfolgsserie von einem Sieg und zwei Unentschieden weiterauszubauen.

Von der Tabellenkonstellation her ist der Gast als Tabellendritter (34 Punkte) jedoch in der Favoritenrolle, obwohl die Westender durch den Auswärtssieg in Falkensee erstmals in dieser Saison auf einen einstelligen Tabellenplatz (9./22 Punkte) vorgestoßen sind. Der Ausgang der Partie sollte offen sein, denn die beiden letzten Spiele im Heimstadion gegen den MSV wurden mit 4:1 und 3:0 Toren gewonnen. Diesmal könnte es etwas schwieriger werden. Die Neuruppiner sind nach ihrer 0:2-Lastminute-Niederlage (87./89.) beim Werderaner FC in Unterzahl spielend, auf Wiedergutmachung aus. Da der Abstand zum Tabellenführer VfB Krieschow auf neun Zähler angewachsen ist, ist eine Meisterschaft endgültig abgeschrieben. Umso trotziger wird sich die Elf von MSV-Trainer Marc Flohr jetzt der Auswärtsaufgabe bei den Preussen widmen, die zuletzt zwei Spiele ohne Gegentreffer blieben. Das war lange nicht mehr so. Daran könnte besonders das torgefährliche Stürmerduo der Gäste mit Marcus Lemke (15 Liga-Treffer) und Marcel Weckwerth (12) was ändern. Zumal mit Lukas Japs (8 Treffer) ein weiterer Torjäger in ihren Reihen steht.

Keine einfache Aufgabe erwartet somit Preussens Abwehr um Kapitän Marcel Hellmich und Kristian Stelse sowie Torwart Lennard Peter. Da die Gästeabwehr mit ihren 29 Gegentreffern nicht unbedingt sattelfest erscheint, sollten die Westender bei einer besseren Chancenverwertung für den einen oder anderen Treffer gut sein.

Das letzte und einzige 0:0 in den bisherigen 15 Liga-Spielen seit 2009 zwischen beiden Teams gab es übrigens im Herbst 2011 hier im Westendstadion. Ein zweites torloses Remis sollte es heute nicht geben, wenn beide Trainer ihre derzeit bestmöglichen Besetzungen auf den Rasen schicken.

"Ich denke, durch unsere guten Ergebnisse in den letzten Spielen wir können mit breiter Brust auch gegen einen Tabellendritten auflaufen", sagte Preussens Routinier Steffen Sasse. "Hinten nichts zulassen, die Null halten und vorn sind wir immer für ein Tor gut, auch wenn wir in der Rückrunde schon zu viele Chancen versiebt haben", so könnte sich das Spiel aus seiner Sicht entwickeln, mit einem knappen Sieger Eberswalde am Ende. "Na klar gewinnt Preussen, wer sonst", fügte Sasse noch verschmitzt hinzu.

1. VfB Krieschow 1848:24 43

2. Ludwigsfelder FC1837:23 36

3. MSV Neuruppin1945:29 34

4. TuS Sachsenhausen1936:23 32

5. Oranienburger FC Eintracht1837:27 32

6. RSV Waltersdorf1834:26 30

7. Union Klosterfelde1835:27 28

8. Einheit Bernau1832:24 28

9. Preussen Eberswalde1925:32 22

10. BSV Guben Nord1828:23 21

11. Stahl Brandenburg1927:37 20

12. Werderaner FC Viktoria1919:35 17

13. Eintracht Miersdorf/Zeuthen1823:43 17

14. Schwarz-Rot Neustadt1933:50 16

15. FC Eisenhüttenstadt19 21:4015

16. SV Falkensee-Finkenkrug1717:34 12