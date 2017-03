Zweirad-Schrauber im Dauereinsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Motoröl und Bremsflüssigkeit prüfen, Plattfüße beheben, Ketten ölen - in Motorradwerkstätten und Fahrradläden brummt das Geschäft. Biker und Radler starten in die Zweiradsaison. Viele gönnen ihrem Fahrzeug einen Frühlingscheck beim Profi.

Dem Enduro-Bike fehlt noch ein Reifen. Der breite Schlauch hängt schon über den Lenker. Andere Teile warten ebenfalls auf den Einbau an dem vollgefederten Fahrrad. "Kompletter Neuaufbau", sagt Thomas Wilke. Anfang 2016 eröffnete der heute 35-Jährige seinen Fahrradladen bikes4ever.de in der Fürstenwalder Bebel-Straße. "Der Start war besser als geplant", sagt Wilke. Gerade jetzt, im Frühling, nehme er täglich mehrere Reparaturaufträge entgegen. "Meistens gibt es nach dem Winter Probleme mit dem Licht", sagt Wilke. "Salz und Wasser dringen in Steckverbindungen ein, führen zu Korrosion und Rost", erklärt er. Und da die Polizei im Frühjahr gern die Verkehrstauglichkeit der Räder prüfe, geben viele Radler ihre Fahrzeuge zügig in die Werkstatt. Gerade hängt ein blaues Damenrad in der Luft. "Das Hinterrad klemmt, ich muss die Narbe aufmachen", sagt Wilke. Zwei Herrenräder warten an der Wand auf einen Komplettservice.

Auch Wolfgang Krämer von den Radprofis No 1 am Bahnhof hat gut zu tun. "Es geht jetzt los", hat er festgestellt. "Oft kommen die Leute nach dem Winter wegen Plattfüßen", fügt er an. Die wenigsten würden sich die Mühe machen, Reifen selbst zu wechseln oder zu reparieren. "Wegen der Gangschaltung ist das auch nicht so einfach", weiß der Fachmann. Auffällig sei in diesem Jahr das Interesse an E-Bikes. Etliche habe er schon verkauft, sagt Krämer. Ab 2000 Euro ist solch ein Fahrrad mit Elektroantrieb zu haben. Dafür halte eine gute Batterie aber auch 200 Kilometer durch. Bei 25 Stundenkilometern schaltet sich der Motor allerdings ab.

Für Motorradfahrer geht der Spaß bei dem Tempo noch nicht mal los. Auch sie holen ihre heißen Öfen jetzt aus dem Winterschlaf. "Für einen reibungslosen Start sollten Maschinen und Fahrer fit sein", sagt Stefan Bahro, der in Fürstenwalde Nord seine Biker Bude betreibt. Rund 30 Motorräder pro Tag macht Mechaniker David Hoedt derzeit fit. Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel werden überprüft. Bremsbeläge, Lichtanlage, Profil und Luftdruck sowie Batterie sind meist in kritischem Zustand. Für die nächsten vier Wochen sei seine Werkstatt mit Inspektionen ausgelastet, sagt Bahro.

Im Trend liegen Reise-Enduros, die aufrechten und bequemen Sitzkomfort bieten. "Durch lange Federwege entsteht ein softes Fahrverhalten", erläutert der 49-Jährige. Am 1. April, ab 10 Uhr, lädt er zur Saisoneröffnung mit Musik und Probefahren ein.