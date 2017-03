Deutscher Titelkampf im Blick

artikel-ansicht/dg/0/

Überraschend - aber nicht unerwartet, so sollte man den Erfolg des Zepernicker U-20-Teams kommentieren. Denn seit Jahren wird dort konstant eine vorbildlich Nachwuchsarbeit geleistet, die nun auch berechtigte Ergebnisse einfährt. Die Zepernicker gehen in die Schulen, gleich in die ersten Klassen, und fördern ausgewählte Talente ganz gezielt. "Das Besondere ist bei uns, neben dem Leistungsgedanken spielt auch das Vereinsleben eine große Rolle", erklärte Trainer Steffen Trobisch. So kann er junge Spielerinnen halten, auch wenn da große Vereinsnamen anklopfen.

Die sechs besten weiblichen U-20-Teams aus den drei Bundesländern Berlin, Sachsen-Anhalt und Brandenburg trafen sich zur Ermittlung des Norddeutschen Meisters in Berlin. Der Berliner Landesmeister, VSG Altglienicke, schuf mit der KSC-Halle in der Hämmerlingstraße eine tolle Kulisse. Das nahmen natürlich auch die vielen angereisten Fans der SG Einheit gern mit. Die Staffelauslosung am Morgen brachte dann in Staffel A die Mannschaften des SV Energie Cottbus (Vizemeister Brandenburg), VSG Altglienicke und den VC Bitterfeld Wolfen (Vizemeister Sachsen-Anhalt). In Staffel B traten die Mannschaften der SG Einheit Zepernick, USV Halle (Landesmeister Sachsen-Anhalt) und des Marzahner VC (Vizemeister Berlin) an.

Ein nervöser Beginn der Panketalerinnen gegen den USV Halle führte zu einem 21:25-Satzverlust. Nach einer Steigerung im Zweiten konnte sich Einheit zumindest den zweiten Satz mit 25:13 sichern. Doch im Tiebreak gewann der USV mit Cleverness und Spielwitz 15:11. Jetzt stand plötzlich das Zepernicker Team mit dem Rücken zur Wand. Gegen den MVC war nun die volle Konzentration gefordert. Die Barnimerinnen erfüllten diese Aufgabe mit Bravour. Mit einem 2:0 konnten sie sich sogar noch den Staffelsieg der Vorrunde sichern.

Die Sieger der beiden folgenden Halbfinals qualifizierten sich auch für die Deutsche Meisterschaft. Entsprechend konzentriert gingen die Einheit-Frauen das Spiel an. Gegen Altglienicke konnte gleich der erste Satz mit 25:19 bei einer hohen Spielqualität auf beiden Seiten gesichert werden. Der zweite Satz gestaltete sich dann genauso ausgeglichen wie der erste. Über 6:6, 10:10, 13:13 spielten beide Teams einen tollen Volleyball. Immer wieder legte Nele Kamer als Libera mit einer stabilen Annahme und tollen Abwehraktionen die Grundlage für die Hauptangreifer Shakti Trewin, Thea Janich und Natalie Sabrowske zum erfolgreichen Abschluss. Eine kleine Serie zum 18:14 brachte Zuversicht. Zuspielerin Antonia Liebsch verteilte die Pässe sehr geschickt und konnte so immer wieder Löcher in den Block reißen, was Malin Krause und Janin Nachtigall über die Mitte immer wieder nutzen konnten. Beim 22:22 war der Vorsprung weg, die Berlinerinnen sicherten sich den Satz mit 23:25. Also musste auch dieses Spiel im Tiebreak entschieden werden. Kurze und intensive Ansprache und dann 1:4 hinten. Langsam glaubten nicht mehr alle Zepernicker an die erste Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft. Doch dann ging Malin Krause zum Aufschlag und hörte erst bei 9:4 wieder auf. Neben einem Ass war es der Block oder die Abwehr, die die Bälle immer wieder abwehren konnten. Mit einem 15:7-Erfolg löste Einheit die Fahrkarte nach Schwerin.

Das Finale gegen das mit vier Nationalspielerinnen verstärkte Cottbus konnte im ersten Satz bis zum 18:19 ausgeglichen gestaltet werden. In dieser Phase konnten sich die Barnimer Fans nur die Augen reiben, spielte ihre Mannschaft doch mit den VCO-Spielerinnen auf Augenhöhe. Trotzdem wurde durchgewechselt, damit fast alle in den Genuss des Finales kommen konnten. Der erste Satz ging dann mit 22:25 an die Lausitzer Sportschule. Im zweiten Satz fand Einheit keinen Zugriff mehr, mit 14:25 ging auch dieser Satz in die Lausitz.

Zepernick: Laura Petereit, Janin Nachtigall, Malin Krause, Lola Picht, Natalie Sabrowske, Shakti Mara Trewin, Patricia Seller, Antonia Liebsch, Cheynne Turrack, Thea Janich, Luisa Wiewgorra, Nele Kamer, Julia Zager, Antonia Lutz, Lea Ribbentrop - Trainer: Steffen Trobisch, Michael Jeschke, Rene Romanik