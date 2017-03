Von Lohntüte bis Karrierechancen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561608/

Krankenschwestern und -pfleger in Angermünde streiten für mehr Lohn - und mehr Personal. Die Gewerkschaft ver.di verhandelt derzeit mit der Geschäftsführung der GLG, zu der auch das uckermärkische Krankenhaus gehört, und fordert eine Angleichung an den Tarif des öffentlichen Dienstes. Der Haustarif soll 20 Prozent darunter liegen. Für die Angermünder Pflegekräfte ist die Bezahlung eine Frage der Wertschätzung, der Anerkennung ihrer Leistung und auch der Gerechtigkeit.

Zu den aktuellen Tarifverhandlungen wollte sich GLG-Pflegedirektorin Christiane Reinefeldt beim jüngsten Pflegesymposium nicht äußern. Allerdings betonte sie, dass auch während der Konsolidierung die Löhne der Pflegekräfte erhöht wurden, dass die Geschäftsführung die Pflege gestärkt habe. So hat sich die Zahl der Pflegekräfte 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 46 erhöht. Zweifellos gebe es beim Gehalt Unterschiede - auch im Vergleich zu Berlin etwa. Laut Online-Portal gehalt.de verdient eine Krankenschwester in Brandenburg im Schnitt 1980 Euro. In der Hauptstadt würde sie durchschnittlich gut 400 Euro mehr bekommen, in Bayern oder Baden-Württemberg sogar 700 Euro mehr.

Doch die Lohntüte, die rein monetäre Anerkennung sei nur die eine Seite, findet Reinefeldt. Für ebenso wichtig hält die Pflegedirektorin "weiche Faktoren". Wie zum Beispiel Weiterbildungen, die Möglichkeit des Aufstiegs, die Bemühungen um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch das seien Wertschätzung und Bindung.

Reinefeldt weiß um die Notwendigkeit der Klinikträger, selbst etwas gegen den viel zitierten Pflegenotstand zu tun und aktiv zu werden. "Erhebungen zufolge werden bundesweit bis 2030 etwa 400 000 Euro Pflegekräfte fehlen." Auch in Barnim und Uckermark sei der Bedarf groß. "Wir werden ihn sicher nicht 1:1 decken können", vermutet die Pflegedirektorin. Mit verstärkter eigener Ausbildung versuche die GLG dem Fachkräftemangel zu begegnen. Im Oktober, also zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres, biete die GLG 65 Plätze für die Krankenpflege an (davon allein 30 am "Forßmann") sowie vier Plätze für Kinderkrankenpflege, zwei für Hebammen und zwei für Operationstechnische Assistenten (alle "Forßmann"). 13 Krankenpfleger davon werden speziell für den ambulanten Pflegedienst ausgebildet. Ein Großteil der Stellen für 2017/18 sei bereits vergeben. Gute Erfahrungen habe die GLG mit Schulkooperationen gemacht. Ein neuer Weg, den das Unternehmen vor wenigen Jahren im Oberbarnim eingeschlagen hat. "Die Zahl der Praktikanten auf den Stationen hat sich deutlich erhöht." Dieses Modell soll künftig auch in der Uckermark zum Tragen kommen.

Große Nachwuchsprobleme habe man im Bereich Kinderkrankenpflege. Im Bereich der Hebammenausbildung gebe es eine Neuerung: Die Akademie der Gesundheit habe gerade die Zulassung für eine Hebammen-Schule erhalten - am Campus Berlin-Buch. Bislang hat die GLG auf diesem Gebiet mit dem Berliner Krankenhauskonzern Vivantes kooperiert. Nachteil dieser Zusammenarbeit: Die Schüler absolvierten den praktischen Teil der Ausbildung zumeist an Berliner Häusern. Dies werde sich dann mit der Akademie ändern.

Eine große Herausforderung sieht Reinefeldt zudem in der Arbeit selbst. Die Patienten werden immer älter. Häufig seien sie multimorbide, hätten also mehrere Erkrankungen. Demenzkranke etwa liegen nicht nur auf den psychiatrischen oder geriatrischen Stationen, sondern beispielsweise auch in der Augenklinik oder auf der Unfallchirurgie. Mit dem verstärkten Einsatz von Altenpflegern wolle man dem erhöhten, spezifischen Pflegebedarf gerecht werden.

GLG-Berufemesse: 29. April, 14 bis 18 Uhr im Paul-Wunderlich-Haus, vorgestellt werden 18 Ausbildungsberufe vom Krankenpfleger bis zum IT-Systemkaufmann