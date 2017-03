Granseer gründen Schützengilde

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561610/

Man hat sich bei den Sportfreunden in Zehdenick als Gast eingemietet, berichtet der Vorsitzende der Gilde, Volker Henneberg. Das Geld, eigene Anlagen zu errichten, habe ein junger Verein natürlich nicht. Die Anfrage beim Granseer Traditionsverein, das Schützenhaus an der Waldstraße nutzen zu dürfen, war schriftlich abgelehnt worden. Gerd-Rainer Schubert, der Vorsitzende des Traditionsvereins, sagt auf Nachfrage deutlich, warum sein Verein es ablehnt, den Schießstand in der Stadt zu teilen. Er nennt das Verhalten der Sportfreunde unfair. Es würden Mitglieder abgeworben, elf seien zur Schützengilde abgewandert. 30 Sportfreunde zähle sein Verein noch. "Es besteht kein Interesse an einer Zusammenarbeit", sagt Schubert.

Der Vorsitzende der "Neuen" bedauert die Absage, aber "wir wollen in die Zukunft schauen". Henneberg war selbst Mitglied des Granseer Schützenvereins, zeitweise auch zweiter Vorsitzender. Auch sein Stellvertreter Mario Tramontin war dort Mitglied. Die Auffassungen waren so verschieden, dass die Gründung des neuen Vereins angestoßen wurde. Am 29. Oktober vergangenen Jahres trafen sich deshalb zehn schießsportbegeisterte Frauen und Männer, um einen neuen Schützenverein in Gransee zu gründen. Sechs der Gründungsmitglieder haben viele Jahre über im alten Verein geschossen, sagt Henneberg. "Die anderen vier Gründer waren aus purer Begeisterung mit dabei."

Eine Satzung wurde erarbeitet, der Vorstand gewählt. Neben Henneberg und Tramontin wurde Stefan Habicht zum Schatzmeister. "Unser Schützenverein heißt "Korporierte Schützengilde zu Gransee 1851' und belebt damit den historischen Namen der ursprünglichen Schützengilde", so Henneberg. Seit dem 2. März ist die Gilde im Vereinsregister eingetragen. "Und wir sind ordentliches Mitglied im Brandenburgischen Schützenbund, im Kreisschützenbund Oberhavel, im Kreissportbund Oberhavel und im Landessportbund Brandenburg. Sportschießen und die Pflege von Tradition und Brauchtum sind die Grundpfeiler in unserem Verein." Knapp 30 Mitglieder zählt Hennebergs Gilde inzwischen, "auch künftige Jungschützen klopfen bereits bei uns an".

Jeden zweiten Donnerstag im Monat können die Schützen die Schießstätte der Zehdenicker Gilde 1841 nutzen. "Die Schützenfreunde aus Zehdenick waren nach unserer Anfrage dankenswerterweise sofort bereit, uns zu helfen." In Zehdenick lege der junge Verein die Basis für die Ausübung des Schießsports und der Teilnahme an Meisterschaften, aber auch für die Kameradschaft und die Freude an diesem schönen Sport, betont Volker Henneberg.

Eine Herzensangelegenheit sei aber immer, "das sportliche und kulturelle Leben in unserer schönen Stadt Gransee zu fördern". Ein Treffpunkt fehlt der Gilde bisher, das sei ein langfristiges Ziel. Die erste Hauptversammlung muss deshalb in den Geschäftsräumen von Jens Hannemann stattfinden - und zwar am Sonnabend um 15 Uhr, Rudolf-Breitscheid-Straße 75.