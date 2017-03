Rathaus mit Personalproblemen

artikel-ansicht/dg/0/

Derzeit arbeiten 62 Angestellte, teils ganztags, teils halbtags in den jeweiligen behördlichen Fachbereichen. Doch das reicht nicht aus, wie bereits zuletzt eine externe Organisationsuntersuchung offenbart hatte. Eine Aufstockung des Personals um 6,75 Stellen sei vor allem vor dem Hintergrund steigender Verwaltungsaufgaben vonnöten, schließlich habe sich auch die Einwohnerzahl in der Vergangenheit deutlich erhöht. Die Mitarbeiterzahl hält damit allerdings nicht Schritt. "Es ist nicht so, dass wir einen ausgeprägten Krankenstand haben. Aber wenn wir beispielsweise Schwangerschaftsvertretungen suchen, haben wir mit Blick auf eine Befristung das Problem, kurzzeitigen Ersatz zu finden", so der Verwaltungschef.

Es gibt eine Vielzahl von Anfragen und Bearbeitungsaufträgen aus der Politik, von Unternehmen und Einwohnern, aber auch eigene Verwaltungsanstrengungen binden Kapazitäten. So ist es etwa so, dass früher die Bearbeitung von Personalausweisen zehn Minuten gedauert habe, nunmehr aber 30 Minuten veranschlagt werden müssten. "Das sind veränderte Faktoren, die schlicht zeitliche Auswirkungen haben."

Die Politik hat unlängst per Beschluss einer Personalaufstockung zugestimmt. Die Gemeinde sucht deshalb auch Fachleute wie Ingenieure, Schwerpunkt Baubereich. Doch die sind nicht leicht zu finden. "Nicht nur wir stöhnen, sondern auch meine Amtskollegen aus anderen Kommunen haben das Problem. Es bereitet uns Sorge auf dem Arbeitsmarkt keine Leute zu finden. Die Anforderungen sind aber sehr komplex", meinte Garn.