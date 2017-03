Seedrachen erobern Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die neuen Stars des "Sea Life"-Aquariums sind gerade mal 20 Zentimeter groß und können nicht schwimmen. Die vier seltenen Seedrachen, die am Mittwoch das Becken in Berlin bezogen, wurden in Melbourne gezüchtet und sind in Europa bisher einmalig.

Sie sehen aus wie eine Mischung aus Dinosaurier und Seepferdchen. Die vier zierlichen Seedrachen scheinen in ihrem Becken zu schweben wie Kosmonauten im Weltall. "Sie können ja auch nicht richtig schwimmen", erklärt Martin Hansel.

Der Chef-Aquarist des Berliner "Sea Life" zeigt auf die eleganten Hinterteile, an denen statt einer Schwanzflosse blattartige Hautlappen wachsen. Sie haben große Ähnlichkeit mit dem Seegras, das Hansel und seine Mitarbeiter für die seltenen Geschöpfe im neuen "Seedrachen-Becken" drapiert haben. "Hinter dem können sie sich gut verstecken", meint der Experte.

Doch die possierlichen Tierchen scheinen gar nicht so schüchtern zu sein. Immer wieder kommen sie dicht an die Scheiben geschwebt, an denen sich Kinder und Eltern die Nasen platt drücken. Wer das Handy zückt, wird jedoch enttäuscht. Das Verdunklungs-Glas ist blitzabweisend. "Die Tiere sind sehr lichtempfindlich", erklärt Hansel.

Normalerweise leben die seltenen Exemplare, die auch "Kleine Fetzenfische" genannt werden, in 30 Metern Tiefe an der Küste Südaustraliens. Der Wildfang der geschützten Tiere ist verboten. So stammen die vier Exemplare aus einer künstlichen Unterwasserwelt in Melbourne. Dort ist es "Sea Life"-Mitarbeitern das erste Mal gelungen, Seedrachen zu züchten. Nun sind sie in Berlin zu bewundern.

Um überhaupt Nachwuchs zu zeugen, brauchen Seedrachen viel Platz. Denn bei der Balz führen sie einen senkrechten Tanz auf, der einer Performance von Synchronschwimmern ähnelt. "Dabei legt das Weibchen dem Männchen rosafarbene Eier an", erklärt Hansel. So ist die Brutpflege bei den Tieren, die zur Gattung der Seenadeln gehören, Männersache.

Die vier Seedrachen schlüpften schon vor einem Jahr. Inzwischen sind sie auf etwa 20 Zentimeter angewachsen. Im Alter können sie eine Maximallänge von einem halben Meter erreichen. Die Lebensdauer beträgt rund zehn Jahre.

Die Zucht von Wildtieren ist bei Tierschützern allerdings umstritten. Ähnlich wie die Zoos beruft sich das kommerzielle Schau-Aquarium gerne auf den Bildungsauftrag. "Was der Mensch nicht kennt, kann er auch nicht schätzen und schützen", sagt Hansel.

Wie viele Seedrachen noch im Indischen Ozean leben, konnte noch niemand zählen. Ihre Art gilt als bedroht. Sollte sie vor dem Aussterben stehen, wäre über die Zucht auch die Wiederansiedlung möglich, betont Hansel.

Im Rahmen eines solchen Umweltschutzprojekts hat das "Sea Life" Berlin im vergangenen Jahr auch 600 Elritzen, eine in Brandenburg gefährdete Karpfen-Art, in den Baizer Bach entlassen. Das "Sea Life" in Oberhausen engagiert sich dagegen gemeinsam mit dem Naturschutzbund für die Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte.

Die kleinen Seedrachen, die mit ihren langen Röhrenrüsseln gerne Mini-Garnelen verspeisen, mussten in den vergangenen Tagen noch in einem eher schmucklosen Quarantäne-Becken ausharren. "Das ist bei Neuankömmlingen die übliche Vorsichtsmaßnahme, um die Verbreitung von Krankheiten zu vermeiden", erklärt Hansel. Schließlich ist er Herr über rund 5000 weitere Wasserwesen.

In einem der abgedunkelten Gänge haben die skurrilen Tierchen nun zwischen Seepferdchen und Rochen ihr neues Quartier bezogen - und bilden vor den Augen staunender Besucher immer neue, bunte Formationen.

Infos zu Preisen und Öffnungszeiten unter www.visitsealife.com