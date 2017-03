HSV gewinnt Videobeweis-Testspiel

artikel-ansicht/dg/0/

Das Testspiel verlief unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Grund war ein Testlauf für die Einführung des Videobeweises in der kommenden Saison. Die Partie wurde von acht Kameras übertragen. Videoassistent Wolfgang Stark in der Beobachtungszentrale in Köln hatte kurz vor Schluss eine Entscheidung von Referee Tobias Stieler korrigiert. Beide waren über Funkkontakt in ständiger Verbindung. Stieler hatte beim vermeintlichen 6:0 durch Lasogga ein Schubsen von Müller nicht gesehen. Nach dem Hinweis aus Köln annullierte der Schiedsrichter das Tor.

«Die Szene war ein perfektes Beispiel dafür, dass der Videobeweis uns Schiedsrichtern helfen kann. Darüber hinaus gab es einzelne Situationen, bei denen ich Rücksprache gehalten habe, aber richtig lag und die somit nicht zu Unterbrechungen geführt haben», sagte Stieler.