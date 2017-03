Bayern-Frauen hoffen nach 1:0 auf Königsklassen-Halbfinale

artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Die Fußballerinnen des FC Bayern dürfen nach einem Heimsieg weiter auf das Halbfinale in der Champions League hoffen. Das Team von Trainer Thomas Wörle gewann durch ein Tor von Vivianne Miedema das Viertelfinal-Hinspiel im Grünwalder Stadion gegen Paris Saint Germain mit 1:0 (0:0).

Der Heimerfolg ohne Gegentor bedeutet für das Rückspiel in Frankreich in der nächsten Woche eine ordentliche Ausgangslage für den Bundesliga-Dritten.

In einem intensiven Spiel vor 7300 Zuschauern - darunter auch Herren-Chefcoach Carlo Ancelotti - durften Präsident Uli Hoeneß und der Bayern-Anhang in der 72. Minute jubeln. Sara Däbritz behauptete vor dem PSG-Strafraum den Ball und bediente Miedema. Der Distanzschuss der Niederländerin prallte gegen den Innenpfosten und ins Tor. Für die 20-jährige Miedema war es der achte Treffer im laufenden Wettbewerb.

Gegen den letztjährigen Halbfinalisten und Finalisten von 2015 mussten die Münchnerinnen erneut auf zahlreiche verletzte Spielerinnen verzichten. Dennoch zeigten die Bayern bei ihrer ersten Viertelfinal-Teilnahme in der Königsklasse eine starke Vorstellung. Torhüterin Tinja-Riikka Korpela war dabei ein sicherer Rückhalt gegen die Franzosen, auch in der 90. Minute rettete sie per Glanztat den knappen Vorsprung.