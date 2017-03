17-jähriger Palästinenser nahe Ramallah getötet

artikel-ansicht/dg/0/

Ramallah (dpa) Israelische Soldaten haben am Donnerstag nahe Ramallah einen 17-jährigen Palästinenser erschossen. Drei weitere Palästinenser seien bei dem Vorfall im besetzten Westjordanland verletzt worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur «Maan» unter Berufung auf ein örtliches Krankenhaus.Eine Armeesprecherin in Tel Aviv sprach von drei Verdächtigen, die in einem Fahrzeug unterwegs gewesen seien. Sie seien ausgestiegen und hätten Brandflaschen auf die israelische Siedlung Beit El geworfen. Soldaten hätten daraufhin auf sie geschossen. Die Verdächtigen seien mit dem Auto geflohen.Nach Angaben von «Maan» wurden die Verletzten von palästinensischen Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht, wo einer von ihnen für tot erklärt worden sei. Drei weitere junge Männer hätten lebensgefährliche Verletzungen erlitten.