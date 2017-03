Vermisste Frau aus Zehdenick gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (was) Glücklicher Ausgang einer Suchaktion: Die vermisste Zehdenickerin ist wieder da. Die Besatzung des Polizeihubschraubers entdeckte die 78-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr in der Nähe des Waldgebietes Exin.