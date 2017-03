Hallenbad: Standortentscheidung gefallen

artikel-ansicht/dg/0/

Der Abstimmung vorausgegangen war die Vorstellung der Studie sowie eine dreistündige Debatte, während der Christian Lanzinger, kplan-Geschäftsführer, zwar souverän und unermüdlich Rede und Antwort stand, gleichzeitig aber einiges an grundlegenden Informationen schuldig blieb.

Die Projektentwickler hatten Marktpotentiale ermittelt, Besucherzahlen geschätzt, Standorte analysiert und im Ergebnis eine Ausrichtung des geplanten Hallenbads als Aktiv-Sportbad empfohlen.

Alleinstellungsmerkmal könnte dabei der Ansatz sein, ein Bad für die Freizeitgestaltung aller Generationen zu schaffen, in dem der Sport ein wichtiger Faktor darstellt.

Basiselemente wären etwa ein Multifunktions-Aktivbecken von rund 100 Quadratmetern Wasserfläche mit innovativen Aquaangeboten oder Wasserspielaktivitäten, ein geringfügig kleinerer Wasserspielplatz mit Babybecken und Spiellandschaft sowie ein Sportbereich mit 25-Meter-Becken und fünf Bahnen vorrangig für die Öffentlichkeit, im Parallelbetrieb Schulschwimmen.

Im Badebereich wird mit rund 134.000 Besuchern pro Jahr gerechnet, dort werden die Einnahmen die Kosten nicht decken.Ein Saunabereich - klein, aber fein - für 2,5 bis drei Millionen Euro soll 43.000 Besucher im Jahr anlocken, möglichst einen Überschuss von 200.000 Euro generieren und der Quersubventionierung dienen.

Wenn alles gut läuft, ergibt sich insgesamt für die Stadt Falkensee ein jährlicher Zuschussbedarf von 642.000 Euro.

Die Ausstattung mit Zusatzkomponenten wie Hubboden oder einer zu öffnenden Dachkonstruktion würde die Rechnung verändern. Der Bau eines Sprungturms etwa hätte zusätzliche Kosten von 24.000 Euro pro Jahr und entsprechend höhere Eintrittspreise zur Folge - diese sollen von der Stadt Falkensee ohnehin mit 4,80 Euro pro Person subventioniert werden.

Die Attraktivierung ist laut "kplan" deshalb das "A und O".

"Sie sollten dieses Bad nicht nur bauen, sondern auch bespielen", mahnte Christian Lanzinger. Einfach ein Sportbad hinzustellen und zu hoffen, dass Besucher kommen, reiche nicht aus. "In allen Bereichen muss zu jeder Zeit etwas passieren." Umfassend überzeugen konnte der Projektentwickler mit diesem Bild allerdings offensichtlich nicht.

Während Bürgermeister Heiko Müller (SPD) erneut dafür warb, mit dem Startschuss für das Bebauungsplanverfahren den Weg für die weiteren Schritte, etwa die Beauftragung eines Architekten, frei zu machen, zielten Nachfragen vor allem auf die Konkurrenzsituation im Einzugsgebiet ab.

Das geplante Bad in Hennigsdorf wird in Ausrichtung und Dimension vergleichbar sein, die Einschätzung des Projekts in Elstal gilt als schwierig, wenngleich Investor Robert Dahl offenbar nicht von einer Konkurrenzsituation ausgeht. Christian Lanzinger sieht in der Planung des Erlebnisdorf-Betreibers ebenfalls kein Problem - anderes Konzept, andere Zielgruppe. "Wir wissen, dass zehn Kilometer entfernt eine Wellness-Sauna gebaut wird, und Sie präsentieren uns den Falkenseer Bereich als "cash cow', die den Zuschussbedarf senken soll - da sollten wir schon genauer hinschauen", kritisierte Ursula Nonnemacher (Grüne/ABü) diese Annahme.

Kritik gab es auch an den kalkulatorisch recht hoch angesetzten Eintrittspreisen, angezweifelt wurde die Plausibilität der Wirtschaftlichkeitsprognose. Ins Detail gingen denn auch die Fragen zur Aufnahmekapazität des Hallenbads, durchschnittlichen Verweildauer der Besucher und insbesondere zu der Berücksichtigung des Schulschwimmens in diesem Zusammenhang. Konkrete Zahlen zu Abschreibungen, Personalbedarf und -kosten, Wassertemperaturen, Öffnungszeiten und Gastronomie wurden abgefragt und konnten vom Projektentwickler am Mittwoch nicht vollständig geliefert werden. Als dauerhaft belastbare Konzeption sah eine große Zahl der Stadtverordneten die vorgestellte Studie insoweit nicht an. Gemeinsam haben die Fraktionen von CDU, FDP und Grünen/ABü deshalb die Überarbeitung der Konzeptstudie gefordert. Der prognostizierte Zuschussbedarf unter verschiedenen Szenarien - etwa die Senkung der Eintrittspreise oder geringere Besucherzahlen als angenommen - sowie konkrete Zahlen zum Schulschwimmen sollen nachgeliefert und plausibel gemacht werden. Die Beschlussvorlage zu Standort, Bebauungsplanverfahren und Waldbadbetrieb fand dennoch, wenn auch in den beiden letzten Punkten knapp, mehrheitliche Zustimmung. Zurückzuführen ist dies möglicherweise unter anderem auf das geschlossene Votum der AfD-Fraktion, die sich bislang eher kritisch zu den Ergebnissen der Konzeptstudie geäußert hatte, jedoch während der Sitzung am Mittwoch in regem Austausch mit Vertretern der befürwortenden SPD-Fraktion stand. "Die Stadtverordnetenversammlung hat dadurch mit einer Mehrheit aus SPD, Linken und AfD den Weg frei gemacht für ein Hallenbad - egal, wie hoch der Zuschussbedarf auf Jahrzehnte hinaus auch sein wird. Zur Herstellung der Liquidität verkauft die Stadt aber ohnehin schon jährlich mehr Immobilien als vorgesehen, und dass die Falkenseer Horteinrichtungen seit Jahren mit Ausnahme-Betriebserlaubnissen laufen, spielt offenbar auch keine Rolle. "Genug gespart' waren die Worte des SPD-Fraktionsvorsitzenden Kissing - wir werden die Folgen erleben", glaubt Amid Jabbour (FDP)."Die vorgelegte Konzeptstudie, mit der die Verwaltung nun bereits in konkrete Planungen einsteigen will, ist nicht belastbar, der prognostizierte Zuschussbedarf nicht glaubhaft. Es nützt niemandem, mit geschönten Zahlen zu operieren, denn jede ungenaue Kalkulation kann gravierende Folgen für Falkensee haben und andere Leistungen gefährden", erklärte auch Daniela Zießnitz, CDU-Fraktionsvorsitzende, in einer Pressemitteilung. Der Start des Bebauungsplanverfahrens zum jetzigen Zeitpunkt sei jedenfalls in keinster Weise das richtige Signal.