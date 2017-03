Aufregung um Vierbeiner

artikel-ansicht/dg/0/

Tornow (GZ) Erneut haben Hundefreunde mit Verwunderung und Unverständnis reagiert, als sie im Tierheim Tornow vergeblich einen Vierbeiner für den Zwinger erwerben wollten. So wie kürzlich Familie Pitzel (Name von Red. geändert) aus Kraatz. Dabei wurde von Pitzels versichert, dem Hund werde es gut gehen - trotz Zwinger habe er genug Auslauf.

Dennoch blieben die zuständigen Mitarbeiter des Tierschutzvereins (TSV) Oberhavel hart. Den Kraatzern wurde der neue Hund verwehrt.

Ihren Anfang nahm die ärgerliche Geschichte für die Kraatzer mit dem Tod des früheren Hofhundes, eines australischen Cattle-Dog. Tagsüber hielt er sich im Zwinger und in der Scheune auf, habe genug Auslauf gehabt. Nicht zuletzt oblag es dem Cattle Dog, die Hühner vor dem Fuchs zu beschützen.

Nach dem Ableben des Hundes suchten die Familienmitglieder gemeinsam einen Nachfolger. In der Notaufnahme Tornow wurden sie fündig. Sie begutachteten die Tiere und ein Hund fand Gefallen, "weil sich die Hündin auch freute, als sie uns sah", sagt die Kraatzerin, die ihren Namen nicht nennen will.

Dabei wollte man den Hund anfangs gar nicht in den Zwinger stecken, erzählt sie, sondern ihm im Partyraum eine Heimstatt einrichten.

Als das Tier, geimpft, vom Arzt begutachtet und gechipt, abgeholt werden sollte, fragten die Heim-Mitarbeiter nochmals nach der Qualität der Haltung des Hundes. Der Begriff "Zwinger" schreckte die TSV-Vertreter derart ab, dass sie die Herausgabe des Tieres verweigerten. Mit der Begründung, das Tier möge als Mitglied der Familie und in der Wohnung gehalten werden.

Verärgert verlangten die Hunde-Interessenten ihr angezahltes Geld zurück, das ihnen auch anstandslos ausgehändigt worden sei, so die Kraatzerin.

Nun seien sie anderswo fündig geworden - der kleine Blacky hat sein neues Zuhauses in Kraatz auf dem bäuerlichen Hof besagter Familie Pitzel. "Für die Leute, von denen wir das Tier haben, ist Zwingerhaltung kein Problem", betont die Familienmutter.

Ellen Schütze, Vorsitzende des Tierschutzvereins, versteht die Aufregung nicht. Eiserner Grundsatz für den TSV sei nun einmal, dass die ehemaligen Fundhunde einen zuverlässigen Zugang zur Familie haben, von der sie aufgenommen werden. Sonst kämen sie doch vom Regen in die Traufe: "Traumatischer Erlebnisse, ja Todesängste, haben sie ausstehen müssen, als sie von der früheren Familie getrennt, von uns aufgegriffen wurden und in die Tiernotaufnahme gelangten", erklärt die Tierschützerin. Denn Hunde seien hoch soziale Rudeltiere, vor allem junge Hunde. Ein Riesenproblem wäre es für sie, würden sie bei der neuen Familie anschließend in einen Zwinger kommen, gleichsam getrennt vom neuen Rudel. "Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich die neuen Halter nur selten oder gar nicht mit den Hunden artgerecht beschäftigen", so Ellen Schütze.

Die Folge: Später würden die Vierbeiner regelrecht neurotisch - und gefährlich. Es sei schon mehrmals vorgekommen. dass TSV-Mitarbeiter bei Nachkontrollen die Hunde wegen mangelhafter Haltung wieder abgeholt haben. "Wir sagen nicht: ,Nicht ganz so schlimm, ist gut genug'", erklärt die Vereinschefin.

Nicht gelten lassen wollen die Tierschützer des Vereins das Argument, die Hunde müssten Hab und Gut der neuen Halter schützen. Inzwischen gebe es doch Alarmanlagen, die das viel zuverlässiger könnten, sagt Schütze. Außerdem stumpfe andauerndes Gebelle der Tiere auf dem Hof ab, nerve die Nachbarn und hält Eindringlinge von ihrer bösen Tat nicht ab.