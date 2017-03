Einheit ist schlafender Riese der Liga

artikel-ansicht/dg/0/

"Das ist ganz und gar kein einfacher Gegner", macht der Coach auch unmissverständlich klar. "Eisenhüttenstadt spielt sehr robust, steht sehr gut gestaffelt und hat sich mit zwei, drei neuen Spielern verstärkt, die man nicht unterschätzen darf", fügte er hinzu. Ausfälle hat der TSG-Coach zu beklagen und wird einiges in der Aufstellung umstellen müssen. "Wir spielen auf Kunstrasen, kleiner Platz - der Sieg wird wieder über den Kampf gehen", schätzte Tomaschweski ein.

Bernau ist ein schlafender Riese der Brandenburgliga mit absolutem Niveau, so sieht der Eisenhüttenstädter Trainer Harry Rath den kommenden Gegner. Ungewohnt ist für seine Mannschaft der kleine Kunstrasenplatz und ungewiss ist derzeit noch, wen er alles am Freitagabend nach Bernau mitnehmen kann. Toni Wernicke fällt definitiv wegen der fünften Gelben Karte aus, über weitere Spieler steht aufgrund beruflicher Verpflichtungen noch ein Fragezeichen.

Jedoch will Eisenhüttenstadt den dritten Sieg der Saison in Bernau einspielen, der letzte war am 12. November auswärts beim 3:0 gegen Stahl Brandenburg.