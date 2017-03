Vierlinden verklagt den Landkreis

artikel-ansicht/dg/0/

Vierlinden/Neuentempel (MOZ) "Wie kann es sein, dass die Windradbauer das längst wissen, aber wir in den betroffenen Gemeinden nicht?" Die Frage stellte Görlsdorfs Ortsvorsteherin Christine Schlicht in der Beratung der Vierlindener Gemeindevertreter am Mittwochabend in Neuentempel. Sie berichtete vom Anruf eines potenziellen Investors im Vorjahr bei ihrem Sohn, der Land bei Worin besitzt. Der Investor wollte mit ihm einen Pachtvertrag zum Windradbau schließen, obwohl die Fläche im Landschaftsschutzgebiet liegt.

Warum, das ist den Vierlindenern seit der am Sonnabend in der MOZ veröffentlichten Allgemeinverfügung des Landkreises klar. Sie erklärt die Nichtigkeit einer Reihe von Verordnungen zu Landschaftsschutzgebieten (LSG). Betroffen sind die Schutzgebiete "Seenkette des Platkower Mühlenfließes/Heidelandschaft Worin", "Oderhänge Seelow-Lebus", "Trepliner Seen, Booßener und Alt Zeschdorfer Mühlenfließ" sowie "Odervorland Groß Neuendorf-Lebus".

Die aktuellen Folgen sind in der Verordnung genannt: Der erloschene Landschaftsschutz macht das Bebauen der betroffenen Außenbereiche mit Windkraftanlagen möglich. Die Regionale Planungsgemeinschaft hat das in ihrem derzeit ausliegenden dritten Entwurf des Teilregionalplans "Windendergienutzung" berücksichtigt. Betroffen sind speziell die Windeignungsgebiete (WEG) Nummer 19, 28 und 30. Sie sollen zum Teil erheblich größer werden. Am stärksten wirkt sich die erklärte Nichtigkeit des Schutzgebietes um den Vierlindener Ortsteil Worin aus. In der Folge soll das WEG 30 um 200 Hektar wachsen - auf insgesamt 325 Hektar! Dagegen regt sich bei den im Umfeld Betroffenen Protest.

"Haben Sie davon gewusst?" Das fragte Ute Boekholt die Vierlindener Abgeordneten namens einer Gruppe von Alt Rosenthalern, die in die Beratung gekommen waren. Die Öko-Gärtnerin erklärte, dass die Alt Rosenthaler nicht "noch mehr Mühlen vor der Nase" haben wollen.

Bürgermeister Dirk Ilgenstein antwortete für die Gemeindevertreter: Nein, man habe von der Aufhebung des Schutzstatus für die Landschaftsschutzgebiete erst aus der Zeitung erfahren. Die Vorgehensweise des Landkreises bezeichnete Ilgenstein als "sehr merkwürdig", während das für Christine Schlicht eine "Sauerei" ist. Die Gemeindevertreter haben beschlossen, einen Rechtsanwalt zu beauftragen und gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises vorzugehen. Auch der Windparkplanung wollen sie widersprechen.

Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben, was die Landschaftsschutzgebiete betrifft, allerdings nicht aus Gutdünken gehandelt, sondern einen Kreistagsbeschluss umgesetzt. Er stammt aus dem Jahr 2005. Damals wollten die Abgeordneten die Bauern von der Gängel der Schutzgebietsverordnungen befreien und der Naturschutzbehörde des Kreises den enormen Aufwand der Verfahren zur erneuten Ausweisung der nicht mehr rechtssicheren Schutzgebiete ersparen. Zumal zu der Zeit kaum jemand an die Gefahr einer so extensiven Ausweisung von Windeignungsgebieten gedacht hat.

In der Planungsgemeinschaft könne sie sich an keine Diskussion erinnern, in der es um den Wegfall des Landschaftsschutzes und die darauf fußende Ausweitung von Windeignungsgebieten ging, sagt Regionalrätin Margot Franke. Zeschdorfs Bürgermeisterin sitzt für die SPD in der Regionalversammlung.