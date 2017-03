Bürgerversicherung auf der Agenda

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561631/

Im Links-Treff wurde das natürlich genauer hinterfragt. So machte Kerstin Kühn deutlich, dass sie sich besonders für eine Bürgerversicherung im Gesundheitswesen einsetzen will. "Das ganze System beruht derzeit auf Geld. Das führt dazu, dass die Behandlung mitunter aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt und nicht, ob der Patient schnell wieder gesund wird. Mit einer Bürgerversicherung, die keine Sonderbeiträge, Privilegien und Extrabehandlungen kennt, würde wesentlich mehr Gerechtigkeit einziehen. Zudem müsste die Bedarfanalyse zur medizinischen Versorgung so erfolgen, dass es nicht zur Versorgung zum Beispiel des ländlichen Raums kommt.

Norbert Reisberg aus Neutrebbin mahnte bei der Bundestagskandidatin eine klare Positionierung zu einigen Fragen an. So zum Beispiel bei der Energiewende. Er erinnerte an die Bürgerinitiative gegen die Kohlendioxidverpressung, zu der die Linke ein zwiespältiges Verhältnis gezeigt hatte. Er machte deutlich, dass damit Schluss sein müsse, dass die Menschen in Brandenburg und anderen nördlichen Bundesländern die Lasten der Energiewende tragen und die reichen Bundesländer im Süden lediglich die Früchte ernteten.

Weitere Themen, die der Kandidatin mit auf den Weg gegeben wurden, waren die Steuergerechtigkeit für Alleinerziehende und die Beseitigung der Altersarmut. Insbesondere die Besteuerung von Renten empfinden die Gäste des Forums als ungerecht.