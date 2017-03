Sendeschluss in Zehlendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Zwei Jahre lang war der weithin sichtbare Gittermast das höchste Bauwerk Europas und der ganze Stolz der DDR. Am 1952 wurde beschlossen, am Standort der früheren Funksendestelle Rehmate, von der ab 1936 anlässlich der Olympischen Spiele das Radioprogramm über Kurzwelle gesendet worden war, den zentralen Langwellensender der DDR zu errichten. Die bis zu 70 Meter mächtige Lössschicht mit Ton im Zehlendorfer Boden war besonders geeignet für den Sendebetrieb. Die im Boden vorhandene Feuchtigkeit war wichtig für die Erdleitungen des Senders, erklärt der frühere Fernmeldetechniker Hans Schultrich, der am Aufbau des Senders Zehlendorf beteiligt war. Mit 351 Metern galt der Mast mit der sechsteiligen Doppelkegelreusenantenne in seinen beiden ersten Jahren als höchstes Bauwerk Europas, heute steht der Nachfolger mit 359,70 Metern auf Platz 21.

Direkt nach der Inbetriebnahme zum Republikgeburtstag 1962 sorgte der Zehlendorfer Antennenmeister Werner Kirchner für einen nie gebrochenen Rekord. Er erklomm die Antennenspitze innerhalb von 29 Minuten. Oben angekommen, öffnete er freistehend eine Flasche Bier. Normalerweise dauert der kräftezehrende Aufstieg über Leitern mindestens eine Stunde. Noch anstrengender ist der Abstieg, für den absolute Schwindelfreiheit Voraussetzung ist. "Da bekommt man weiche Knie", sagt Ulf Heinrich. Der heute 68-Jährige machte im Sender seine Ausbildung zum Fernmeldetechniker.

1978 mussten die Zehlendorfer schon einmal Abschied nehmen von ihrem weithin sichtbaren Wahrzeichen. Am 18. Mai durchtrennte eine russische MiG eines der Reusenseile. Der Mast geriet in Schwingung, hüpfte aus der Verankerung und stürzte in Sekundenschnelle ein. Der Düsenjet mit einem Flugschüler am Steuer hatte wegen eines Triebwerksschadens die eigentliche Flughöhe unterschritten. Das Flugzeug stürzte bei Neuholland auf ein Feld, die Piloten konnten sich mit Fallschirmen retten. "Ich war in der Betriebskantine und hab nichts mitbekommen", erinnert sich Ulf Heinrich. Die Zehlendorfer seien aber schockiert gewesen, als der Sendemast plötzlich verschwunden war. Der Senderausfall dauerte nur 20 Minuten. Am 7. Oktober 1979 ging eine neue Antenne in Betrieb. Der Mast war nun 8,70 Meter höher. Wie beim Vorgängerbau und danach beim Berliner Fernsehturm kamen Kletterkräne zum Einsatz, die die aus der Sowjetunion gelieferten Stahlteile aufeinander setzten.

Seit der Einstellung des Langwellensendebetriebs Ende 2014 verwahrlosen die Gebäude auf dem 125 Hektar großen Gelände. "Die Stadt hat sich nie Gedanken über eine Nachnutzung gemacht", kritisiert Hans Schultrich. Das Kulturhaus ist lange verschlossen. Einst fanden hier die Veranstaltungen zum 1. Mai und 7. Oktober, Brigadefeiern und Karnevalsfeste statt. Zuletzt wurde noch Tischtennis dort gespielt. Seit einigen Jahren ist der Saal ungenutzt. Ein Toilettenfenster steht weit offen, so als ob jemand den Verfall beschleunigen möchte. Das Wandbild, das eine Bäuerin bei der Ernte vorm Funkmast und eine Friedenstaube zeigt, ist bedroht, weil der Putz bald abfällt.

Immerhin steht die gesamte Anlage in der Landesdenkmalliste. Eine Abrissgenehmigung wurde dennoch erteilt. Der heutige Nutzer, das Telekommunikationsunternehmen Media Broadcast aus Bonn will nun schnell handeln, bevor möglicherweise Vögel im Mast nisten. Im Dorf geht das Gerücht um, eine Weihe habe ihr Nest zwischen den Gitterstäben gebaut. Allerdings hat die Untere Naturschutzbehörde das Bauwerk begutachtet. Es darf fallen. Media Broadcast ist nur noch Mieter der Anlage, den Eigentümer kennt niemand in Zehlendorf. Die Miete, die durch das Senden weniger UKW-Frequenzen, unter anderem für Antenne Brandenburg und BB Radio, hereinkommt, deckt die Betriebskosten nicht. Richtig teuer ist der Unterhalt des Sendemasts. Alle sechs Jahre muss die Standfestigkeit überprüft werden. Das kostete zuletzt eine halbe Million Euro.

Hans Schultrich und Ulf Heinrich versuchen jegliche Sentimentalität zu vermeiden. Alles habe eben seine Zeit, sagen sie. Traurig über das Verschwinden des technischen Denkmals und Zehlendorfer Wahrzeichens sind sie dennoch. Trotzdem gibt es im Ort auch Menschen, die froh sind, dass der Sendebetrieb eingestellt wurde. "Einige führen ihre Krebserkrankung auf die Wellen zurück", sagt der ehemalige Pfarrer Johannes Telschow. Die Energie der Anlage sei so stark gewesen, dass bei Gewitterluft die blechernen Schallluken am Kirchturm geklirrt haben. Ein ähnliches Phänomen habe sich bei an Dachrinnen angelehnten Stahlleitern ergeben. Bei Blitzeinschlägen habe die Antenne wie ein Christbaum geleuchtet, erzählt Heinrich. Die dabei entladene Energie habe dazu geführt, dass kurzzeitig das Radioprogramm im ganzen Dorf zu hören war.

Immerhin wurde mit einer Energie von 10,8 Kilovolt gesendet. Die dabei entstandene Wärme reichte zum Heizen sämtlicher Gebäude des Senders. Riesige Isolatoren an den Reusenseilen sorgten für Schutz.

Hans Schultrich hat eine Hochleistungstriode gesichert, die mit Wasser gekühlt wurde. Die Technik hatte damals den Wert eines Trabanten: 11 000 Mark. Schultrich, der später das Kurzwellenzentrum Nauen aufbaute, hat die Entwicklung des Senders Zehlendorf stets mit Wehmut begleitet. Immerhin sei über Langwellen der deutsche Seewetterdienst bis nach Skandinavien und an den Bosporus gesendet worden.

Ulf Heinrich und Hans Schultrich, die beide in der Funkersiedlung am Finkenweg wohnen, werden die Sprengung am Sonnabend zusammen mit dem früheren Sendeleiter Joachim Berndt und anderen Ehemaligen verfolgen. Die beste Sicht auf den weitreichend abgezäunten Mast hat man dann vom Tongrubenweg aus. Die Sprengfirma bringt die Munition am Fuße des rot-weißen Turms an, der dann der Länge nach umfallen soll.