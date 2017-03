Kompromiss beim Tempolimit

artikel-ansicht/dg/0/

Eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 lehne er aber, sagte Tino Kubaty (SPD). Der Abgeordnete aus Vogelsang wies darauf hin, dass die Mühlenstraße gut ausgebaut ist und es deshalb keinen Grund gebe, die Geschwindigkeit dort zu reduzieren. Er wolle die Straße auch künftig befahren, aber keinesfalls im Schritttempo, wies Kubaty das Ansinnen von Anwohner Gerhard Purat zurück, der 82 Unterschriften für das Tempolimit gesammelt hatte. Zwei Geschwindigkeitskontrollen durch den Landkreis Oberhavel hatte vor kurzem ergeben, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer halten, viele sogar deutlich langsamer unterwegs sind. Denn die Straße ist relativ eng und durch wechselseitige Parkplätze schon so gebaut, dass automatisch eine Verkehrsberuhigung erzwungen wird. "Wenn alle doch nur 36 Stundenkilometer schnell sind, dann kann es doch kein Problem sein, dort auf Tempo 30 zu reduzieren", stellte Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) fest. 82 Unterschriften von Anwohnern könne er nicht einfach so ignorieren. Die sachkundige Einwohnerin Angelika Lammert war jedoch anderer Meinung. Sie fürchtet, dass mit dem Tempolimit in der Mühlenstraße die Stadt einen Präzedenzfall schaffen könnte und Anwohner anderer Straße ähnliches fordern könnten. Und überhaupt: "In der Mühlenstraße wird nicht doll gerast und wenn überhaupt, dann auch nur, wenn die Straße leer ist", stellte Lammert fest. Dieser Meinung schloss sich auch Jürgen Wielow, ebenfalls sachkundiger Bürger, an: "Du kannst dort schneller fahren, aber das passiert höchst selten. Bis 20 Uhr gibt es da Gegenverkehr ohne Ende." Nach seiner Wahrnehmung werde dort vor allem nachts gerast. Doch der sachkundige Einwohner Albrecht Schütze widersprach: "Die Straße ist wegen der parkenden Autos sehr unübersichtlich. Das Tempo-30-Schild gehört dort auf jeden Fall hin", forderte er.

Horst Raßmann (SPD) wies darauf hin, dass seit einiger Zeit in der Ortsdurchfahrt Kurtschlag Tempo 30 gelte. Gebracht habe das Tempolimit aber nichts. "Es wird weiterhin gerast, denn es gibt keine Kontrollen dort", so Raßmann. Auch Ausschussvorsitzender André Witzlau (WG Tonstiche) ist gegen ein Tempolimit auf der Mühlenstraße. "Raserei kommt dort höchst selten vor. Kaum einer ist dort schneller als mit 40 Km/h unterwegs." Ihm reiche es, wenn die Stadt sich dafür einsetze, die Zahl der Parkplätze vor den Einmündungen Post- und Kapellenstraße zu reduzieren sowie einen Verkehrsspiegel in Höhe Fischerstraße zu installieren. Im Ergebnis der Diskussion machte die sachkundige Einwohnerin Sybille Trampisch (für die SPD) den Vorschlag, nur nachts in der Zeit von 22 bis 6 Uhr ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern einzuführen, so wie es auch in Nassenheide und Teschendorf aus Gründen des Lärmschutzes gehandhabt werde. Diesen Antrag bei der Unteren Verkehrsbehörde zu stellen, sei durchaus möglich, stellte dazu Fachbereichsleiter Fred Graupmann fest. Allerdings weigerte sich der SPD-Abgeordnete Tino Kubaty, einen entsprechenden Antrag zu stellen, weil er sich zuvor grundsätzlich gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung ausgesprochen hatte. Doch der Abgeordnete Reinicke hatte keine Probleme damit, den Antrag für Trampisch zu stellen, der schließlich mit fünf Ja-Stimmen und einer Gegenstimme der CDU bestätigt wurde. Die Beschlussvorlage der Verwaltung wurde entsprechend geändert.

Ob er als Initiator sich diesem Kompromiss anschließen könne, ließ Gerhard Purat offen. Er müsse ja erst einmal die 82 Unterzeichner der Forderung befragen, die sich für ein durchgehendes Tempolimit zur Verkehrsberuhigung ausgesprochen hatten, sagte er. Als nächstes befasst sich der Hauptaussschuss bei seiner Sitzung am 27. April mit dem Thema, bevor die Stadtverordneten am 18. Mai das letzte Wort haben werden. Erst dann kann die Stadtverwaltung einen entsprechenden Antrag bei der Verkehrsbehörde stellen, die diesen aber auch noch ablehnen könne.