Mit Lyrik und Prosa in Frühlingsstimmung

Bad Freienwalde (MOZ) "Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte", so heißt es im Gedicht "Er ist's" von Eduard Möricke. Deutsch- und Englischlehrerin Margitta Heidemann animierte das Publikum in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums am Mittwochabend dazu, die Zeilen mitzusprechen. Lena Zeitz, Leonie Deppe und Romy Matthes aus der Klasse 10.2 trugen neben diesem auch andere Stücke vor. Goethe, Bettina von Arnim, Fontane - sie und andere Schriftsteller befassten sich mit Spaziergängen, der erwachenden Tier- und Pflanzenwelt, dem schönen Wetter und dem Pflanzen von Blumen. Der zweite Leseabend des Gymnasiums sollte alle in Frühlingsstimmung versetzen.

Im Herbst fand der erste Leseabend in der Schule statt. "Wir haben so tolles Feedback bekommen", erzählte Margitta Heidemann am Mittwoch. Deshalb entschieden sie sich, im Frühjahr eine weitere Veranstaltung zu organisieren. "Wir wollen versuchen, das zu einer Tradition werden zu lassen", so die Lehrerin. Zweimal im Jahr könnte sie sich einen solchen Leseabend vorstellen.

Neben Lyrik und Prosa bekam das Publikum in der Aula auch Musik zu hören. Es wurde nicht nur gesungen, sondern auch Gitarre und Klavier gespielt. "In dieser Klasse sind unheimlich viele Talente", sagte Margitta Heidemann. Sie zeigte sich begeistert von ihren Schülern. "Sie sind so kreativ, enthusiastisch und begeisterungsfähig. Das ist eine tolle Klasse", sagte sie über die 15- und 16-Jährigen.

So habe sie beispielsweise eine Vorauswahl an Texten getroffen, die Schüler hätten sich aber ganz selbstständig mit diesen beschäftigt und es hätte nur kurze, unkomplizierte Absprachen zum Programm gegeben. Die ganze Klasse war eingebunden: Ton, Licht, Garderobe, Poster vervielfältigen, kochen, backen und natürlich singen, musizieren und lesen. "Von den Eltern kam auch unheimlich viel Unterstützung. Das ist ganz toll", schwärmte Margitta Heidemann weiter.

Zuschauer waren am Mittwoch vor allem Eltern, Großeltern und Kollegen der Schule. "Das ist schlimmer, als wenn man die Leute gar nicht kennt", sagte Leonie Deppe. "Man ist aufgeregter, weil man denkt, sie hätten Erwartungen an einen." Die Eltern von Romy Matthes schauten sich das Programm zwar an, doch ihre Tochter hatte kein Lampenfieber. "Ich habe gar nicht so das Aufregungsproblem. Aber ich kann Leonie schon verstehen", sagte sie.