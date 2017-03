Bürgermeisterwahl: Kleine Parteien am Zug

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Noch genau 119 Tage bleiben, in denen Interessenten im Rathaus ihre Kandidatur fürs Bürgermeisteramt anmelden können. Doch bislang sieht es so aus, als würde den Hennigsdorfern am 24. September nicht viel Auswahl auf dem Stimmzettel geboten werden.

Bisher ist nur ein Name bekannt, hinter dem ein Kreuzchen gemacht werden kann. Nachdem Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) auf eine fünfte Amtszeit verzichtet hat, tritt für die Sozialdemokraten der Landtagsabgeordnete Thomas Günther an. Darüberhinaus hat bislang nur eine Partei angekündigt, einen Konkurrenzkandidaten ins Rennen zu schicken. "Sie können mit uns rechnen", sagt der Hennigsdorfer Landtagsabgeordnete Andreas Galau. Einen Namen möchte er noch nicht nennen. Der Kandidat werde im April aufgestellt. Galau verrät auch nicht, ob er selbst eine Kandidatur erwägt. Immerhin hat er jahrelange politische Erfahrung, war er doch schon Mitglied in der CDU, bei den Republikanern und in der FDP. Infrage käme auch Dr. Dietmar Bucherberger. Der Hennigsdorfer Ortsvereinsvorsitzende stand mehrere Jahre der SPD-Fraktion im Stadtparlament vor und kandidierte 2015 als AfD-Mann für die Landtagswahl.

Während die AfD also meint, dass der Wähler zur Bürgermeisterwahl mit ihr rechnen kann, sieht das bei CDU, FDP, der Linken und dem Bürgerbündnis ganz anders aus. Niemand hat bislang in den eigenen Reihen jemanden finden können. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könne ein parteiloser Kandidat das Malheur beenden. Doch der in Nieder Neuendorf lebende Mann, der zu den Sympathisanten des Bürgerbündnisses gezählt werden kann, sagte einen Tag, bevor er sich der ersten Partei vorstellen wollte, ab.

Bleiben die Grünen. Die befanden sich bis Mittwoch in der komfortablen Lage, dass es unter nur zehn Mitgliedern gleich zwei gab, die sich Gedanken über eine Kandidatur machten. Einer davon ist seit Donnerstag nicht mehr verfügbar: Clemens Rostock. Der in Nieder Neuendorf lebende Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen hatte seine Entscheidung davon abhängig gemacht, ob er als Direktkandidat zur Bundestagswahl im Wahlkreis Oderspree-Frankfurt/Oder antritt. Am Mittwoch entschieden die Mitglieder beider Kreisverbände, einen Kandidaten aufstellen zu wollen, und Rostock gab seine Bereitschaft bekannt. Damit fällt er für die Bürgermeisterwahl aus. "Es gibt aber noch eine Frau unter uns, die darüber nachdenkt", sagte Rostock, nannte aber keinen Namen. Nur so viel: "Meine Frau ist es nicht." Britta Rostock sitzt ebenso wie die Ortsvorsitzende Petra Röthke-Habeck im Stadtparlament. Letztere sagte dieser Zeitung, dass für sie ebenfalls keine Kandidatur infrage komme. Ebenso wie die CDU wollen zwar auch die Grünen den SPD-Kandidaten einladen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Röthke-Habeck fände es dennoch besser, wenn die Wähler eine breitere Auswahl hätten. "Notfalls wird das bei uns eine spontane Aktion auf den letzten Meter. Aber unsere Chancen sind eh gering. Wir gucken erst mal, was die anderen auf den Markt werfen." Dazu bleibt Zeit bis zum 20. Juli, 12 Uhr. Dann müssen die Unterlagen vollständig vorliegen, informiert Hennigsdorfs Wahlleiterin Jutta Benesch. Wer keiner im Stadtparlament und Landtag vertretenen Partei angehört, muss 64 Unterstützerunterschriften beibringen.