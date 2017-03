Dreimal Pantomime und der Klassiker

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbrücke (MOZ) Mit Alexander Neander und Wolfram von Bodecker kommen an diesem Wochenende zwei alte Bekannte ins Theater am Rand nach Zollbrücke. Die beiden waren erst Anfang Dezember des vergangenen Jahres zu Gast und begeisterten das Publikum mit ihrer unvergleichlichen Pantomime. Zuvor feierten sie im Juli ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum in Zollbrücke. Da nie alle Platzwünsche berücksichtigt werden konnten, dürfen die beiden skurrilen Mimen nun gleich dreimal auftreten: Heute Abend 19.30 Uhr und am Sonnabend 15 Uhr und noch einmal 19.30 Uhr. Und diesmal wird zwar wie immer nicht gesprochen, doch musiziert: Tobias Morgenstern, gewissermaßen der Gastgeber im Theater, greift zum Akkordeon und spielt die Musik des französischen Komponisten Erik Satie. Denn um Satie dreht sich ihre musikalische Pantomime mit Schattenspiel, Film und schwarzem Theater.

Erik Satie war vielleicht als Komponist und Musiker im Pariser Künstlerviertel Montmartre das, was Henri Toulouse-Lautrec als Maler für die dortige Bohème bedeutete. Satie hat gewissermaßen die Hintergrundmusik erfunden und spielte für seinen Lebensunterhalt in Cafés und Kabaretts. Er gilt als Wegbereiter der modernen Musik und war mit bildenden Künstlern wie Picasso, Braque, Man Ray und anderen befreundet.

Alexander Neander und Wolfram von Bodecker präsentieren eine bunte Vielfalt überraschender Einfälle, die dem Publikum das außergewöhnliche und nicht weniger skurrile Leben dieser Persönlichkeit nahe bringen. Morgenstern instrumentiert die Musik Erik Saties für Akkordeon und Klavier gleichermaßen und schafft damit die Möglichkeit, Saties Werke noch einmal neu zu entdecken.

Am Sonntag ist um 11 und 16 Uhr die Gelegenheit, den Klassiker des Theaters am Rand schlechthin zu genießen: "Die Entdeckung der Langsamkeit", eine musikalisch-szenische Lesung nach Sten Nadolnys Roman. Thomas Rühmann und Tobias Morgenstern rezitieren und interpretieren, singen und spielen über das Leben des Polarreisenden John Franklin. Ein Zehnjähriger, der zu langsam ist, einen Ball zu fangen, will den Nordpol erobern. John Franklin sieht anders, denkt anders, handelt anders als die Mehrheit. Die Lieder des Lausitzer Rockpoeten Gerhard Gundermann wirken wie musikalische Illustrationen des Buches. In der Intensität des Lebens gab es da durchaus Parallelen. "Während man auf den Morgen zuschlich, genoss er die Bewegung des Mondes, die Verwandlung der Wolken am fast windstillen Nachthimmel", heißt es in dem Buch.