Rollen im Halbfinale wohl klar verteilt

Rathenow (MOZ) Seit dieser Saison wird der Fußballpokal des märkischen Landesverbands, den der Endspielsieger im Mai in die Höhe stemmen darf, nicht mehr von einem Felsquellwassergerstensafthersteller, sondern vernünftigerweise von der AOK Brandenburg gesponsert. In eben jenes Finale wollen am Samstag neben dem FC Strausberg und dem FSV Luckenwalde auch der FSV Optik und Energie Cottbus. Zur ungewohnten Anstoßzeit um 13.35 Uhr treffen letztere Vereine aufeinander. Nur im Pokal ist das ein Novum.