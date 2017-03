TSGL greift nach dem letzten Strohhalm

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Nach der unnötigen Fünfsatz-Niederlage bei TuB Bocholt wollen die Volleyballer der TSGL Schöneiche im vorletzten Saison-Heimspiel den letzten Strohhalm ergreifen: Im Kellerduell der 2. Bundesliga Nord empfangen die Randberliner am Sonnabend um 19 Uhr in der Lehrer-Paul-Bester-Halle als Schlusslicht den Tabellenvorletzten, die Mannschaft des Volleyball-Internats Frankfurt am Main und wollen mit einem klaren Erfolg die letzte theoretische Chance auf den Klassenerhalt wahren.