VSB hofft auf einen Ausrutscher

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend stehen für die Volleyballer die Final-Turniere in den Ligen auf Landesebene an. Während in den Landesliga für die Eisenhüttenstädter Mannschaft bereits alles entschieden ist, geht es in der Landesliga Süd der Frauen aus Eisenhüttenstädter Sicht noch hoch her. Dort liegt die WSG Buckow mit 62 Zähler uneinholbar vorn. Dahinter rangeln der KSC ASAHI Spremberg II (51) und der VSB offensiv Eisenhüttenstadt II um den zweiten Aufstiegsrang. Auf alle Fälle will das Team um Kapitän Tabea Lillinger in die Landesliga.