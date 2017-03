Die Trends des Sommers

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Das Mode-Team der Innung präsentiert am Sonntag ab 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) im Ofenhaus Bernau an der Weinbergstraße 3 in einer Show die aktuellen Frisuren- & Kosmetiktrends.

Man stehe in den Startlöchern für den Aufbruch in einen leuchtenden Sommer, der die Menschen nach dunklen Tagen wieder zum Strahlen bringt, heißt es in einer Mitteilung. In der schönsten Zeit des Jahres gehe es wieder hinaus ins Freie, wo Picknicks im Park, Open-Air-Konzerte und laue Sommerabende in Gesellschaft warten.

Das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks liefert dafür die richtige Inspiration. Die Akteure tauchen mit ihren Kreationen in der kommenden Saison der Hair-Fashion ein in den lässigen Street-Style Berlins. Die Metropole ist ein Schmelztiegel der Kulturen, der Musik-, Mode- und Kreativszene. Im Styling ist hier alles möglich. Die neuen Frisuren fordern unsere wilde Seite. Es wird strukturiert, locker und frei, aber immer mit einem glamourösen Touch.

Die Basis dafür schaffen extravagante Cuts, die auch vollkommen pur eine unverwechselbare Strahlkraft entwickeln. Die neue Trendkollektion Frühjahr/Sommer bietet die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit auch nach außen hin frei zu verkörpern, heißt es.

Die Akteure des Modeteams zeigen am Sonntag an verschiedenen Modellen die neuesten Trendfrisuren für die Damen und Herren. Der Schwerpunkt wird auf Schnitt- und Föntechniken, finalen Stylings sowie auf aktuellen Make-up-Trends liegen, hieß es.