Mit Optimismus nach Oberhavel

"Wir haben eine intensive und sehr gute Trainingswoche hinter uns. Was ich damit meine? Zum einen war die Beteiligung bei den Trainingseinheiten sehr gut und auch die Stimmung in der Mannschaft stimmt mich sehr optimistisch", sagt der Cheftrainer der Blau-Weißen, Roman Sedlak.

Er kann zudem vermelden, dass außer Anton Fischer alle Spieler fit sind. "Ich kann jetzt sogar einen Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startelf vermelden."

Für die Blau-Weißen gilt es, in Velten den Schwung aus dem Heimspiel gegen den FSV Babelsberg mitzunehmen. Die Doppeldörfler hatten vor einer Woche zu Hause mit 5:2 gewonnen. "Na ja, alles war noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber die Mannschaft hatte gute Ansätze gezeigt." Sedlak spricht die Hoffnung aus, dass man jetzt sogar eine kleine Serie mit Siegen starten kann. Velten hat in der Saison bisher viermal gewonnen und viermal unentschieden gespielt. Demgegenüber stehen elf verlorene Spiele. Die Blau-Weißen haben in ihrer Statistik acht Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen vorzuweisen.