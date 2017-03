Frankfurts Ü35 bleibt Spitzenreiter

artikel-ansicht/dg/0/

Dabei hätte die Partie zu Beginn einen anderen Lauf einschlagen können. Unions Denny Biewald wurde von "Aushilfstorwart" Sascha Geister im Strafraum zu Fall gebracht. Doch Schiedsrichter Uwe Nitzsche zeigte in der fünften Minute nicht auf den Elferpunkt .

Auch in der Folge waren die Fürstenwalder durch Daniel Dressler (6.) und Markus Schneidewind (7.) näher am Treffer dran. Doch ein Ballverlust im FSV-Mittelfeld bescherte dem Tabellenführer die Führung. Heiko Brauner vertändelte gegen Stephan Koch, Sandro Karkus reagierte am schnellsten und passte zu Joe Jurchen, der wuchtig ins Tor donnerte (9.). Weitere Möglichkeiten von Karkus (15.), Jurchen (17.) und Lars Philipp (35.) wurden vergeben oder gehalten. Kurz vor dem Pausenpfiff stand die Defensive des FSV nach einem Einwurf von Jens Tischer blank, Jurchen traf mit dem Innenpfosten zum 2:0.

Nach der Pause versuchten die Hausherren den Anschluss zu schaffen, doch außer zwei Schüssen am Tor vorbei und ein Lattentreffer sprang nicht heraus. Stattdessen luden sie die Frankfurter zu weiteren Treffern ein. Ein sehenswerter Flankenball auf den langen Pfosten von Tischer zu Dirk Herrgoß versenkte Letzterer per Luftlinie gefühlvoll mit der Innenseite ins Tor (53.).

Auch das vierte Tor schenkte Union den Gästen zu einfach. Ronny Dzewior spritzte in einen Pass und brachte den Ball im leeren Tor unter (66.). Den Abschluss fand erneut Jurchen und erhöhte mit seinem Hattrick auf 5:0 (75.).

Frankfurt: Geister - Opitz (69. Fleischer), Duden, Baier (41. Tornau), Philipp - Herrgoß (61. Fischer), Koch, Karkus, Tischer (77. Theis) - Dzewior, Jurchen

Tore: 0:1 Joe Jurchen (9.), 0:2 Jurchen (40.), 0:3 Dirk Herrgoß (53.), 0:4 Ronny Dzewior (66.), 0:5 Jurchen (75.) Schiedsrichter: Uwe Nitzsche (Reichenwalde)