Weiberwellness und Aufguss-WM-Erfolge

Wendisch Rietz (MOZ) Am 23. März 2002 wurde das Satama Sauna Resort & Spa in Wendisch Rietz gegründet. Anlässlich des 15-jährigen Firmenjubiläums luden am Donnerstag die Gründer zum Rück- und Ausblick an den Scharmützelsee ein.

Was mit sechs Mitarbeitern begann, hat sich zum Großunternehmen entwickelt. Daran ließen die Gründer und Geschäftsführer Torsten Splanemann-Du Chesne, Susanne Du Chesne und René Kowatsch am Donnerstag keinen Zweifel. Bei einem Pressegespräch berichtete das Trio über die erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Was einst mit einer russischen Banja-Sauna begann, hat sich zu einem großen Sauna-Park entwickelt. Dieser bietet den Besuchern von der Leuchturm-Rezeption aus viele Saunen, sogar einen Orient-Raum mit Weiberwellness, aber auch Spa-Anwendungen sowie Besuche im Restaurant, der Bar und das Übernachten in Ferienhäuser und Appartements. Besucher kommen reichlich, allein im Vorjahr waren es über 70 000, die meisten von Oktober bis Ostern. Aber auch sonst sind sonnabends die 300 Schränke alle schnell belegt. Viel Stammpublikum lässt es sich in den Saunen gut gehen, genießt im Außenbecken den Blick auf den Scharmützelsee. Zum Wohlfühlen tragen 110 Mitarbeiter bei. Die sie sind auch kreativ - daher hat sich Satama auch international einen Namen gemacht. Seit 2011 gibt es die Aufguss-WM. Etliche Deutsche Meister, aber auch Weltmeister-Titel gewann Satama schon und hat die WM im Vorjahr in der Theater-Sauna erneut ausgerichtet. Für 2017 plant das Unternehmen einen Umsatz von sieben Millionen Euro und will seine Besucher-Zahlen stabil halten. Am Wochenende gibt es anlässlich des Jubiläums ein extra-Aufguss-Programm für die Gäste.