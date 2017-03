Die Aussicht auf das schnelle Geld

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Das Theater am Wandlitzsee bietet auch an diesem Wochenende wieder drei Veranstaltungen, eine ist dabei auch ausdrücklich für Kinder geeignet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561649/

© Theater am Wandlitzsee

Gaunerkomödie: Julia Horvath und Sascha Gluth sind am Sonnabend als "Bonny und Clyde"im Theater am Wandlitzsee zu erleben.

Gaunerkomödie: Julia Horvath und Sascha Gluth sind am Sonnabend als "Bonny und Clyde"im Theater am Wandlitzsee zu erleben. © Theater am Wandlitzsee

Die komödiantische Erzählung mit Live-Musik "Die Nase" von Gogol wird am Freitag um 20 Uhr gezeigt. Zur gleichen Zeit, als Kollegienassessor Kowaljew ohne Nase aufwacht, findet sein Barbier diese in seinem Frühstücksbrot. Erschrocken wirft er sie schließlich in den Fluss. Kowaljew zieht indessen los, um den Verlust bei der Polizei zu melden. Auf dem Weg dorthin begegnet er seiner Nase.Es spielt Thomas Linke, mit dabei sind auch die Gitarristen Karin Leo und Walter Thomas Heyn. Tickets kosten 20 Euro.

Die Gaunerkomödie "Zwei wie Bonnie und Clyde" steht dann am Sonnabend um 20 Uhr auf dem Programm. Manni und Chantal träumen den großen Traum: Heirat in Las Vegas, Sonne auf Hawaii und Rente in Südamerika. Doch wenn das nötige Kleingeld fehlt, ist der Traum ziemlich weit entfernt. Ein Banküberfall könnte da die Lösung sein. Karten für die Aufführung mit Julia Horvath und Sascha Gluth, die Regie hat Jens Hasselmann, kosten 23 Euro.

Die kleinen Besucher kommen am Sonntag um 15 Uhr auf ihre Kosten - beim Kinder-Mitmach-Musiktheater "Zwulf und Zwusel". Zwulf, bekannt von "Ulf und Zwulf" ist ein Wandermusikant und Zwusel ein neugieriger Kobold aus der Anderswelt. Zum großen Vergnügen aller Kinder und ihrer Eltern gibt es zunächst ein großes Durcheinander auf der Bühne, bis beide merken, dass Freundschaft etwas Wunderschönes ist. Wuselkobold Zwusel wird gespielt von Daniella Erdmann. Karten für Kinder kosten fünf Euro zu haben, Erwachsene zahlen acht Euro.

Für die Aufführung des Stücks "Die Nase" um 20 Uhr im Theater am Wandlitzsee verlost die Märkische Oderzeitung zwei Mal zwei Freikarten. Wer sie gewinnen möchte, sollte heute in der Zeit zwischen 15 und 15.15 Uhr die Telefonnummer 03338 395550 wählen.