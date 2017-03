Woltersdorf braucht 60 Kita-Plätze weniger

artikel-ansicht/dg/0/

Die alte Zahl basierte auf einem Gutachten über die Schul- und Kitabedarfsplanung der Gemeinde vom Dezember 2014, das die Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft mbH (BSG) erstellt hatte. Damals waren für einen Zeitraum von 2015 bis 2024 maximale und minimale Versorgungswerte ermittelt und daraus ein Durchschnitt errechnet worden, der bei 134 zusätzlich zu schaffenden Betreuungsplätzen lag. Sozialamtsleiterin Jenny Loponen hat das Gutachten nun überprüft und darin aktuelle Entwicklungen eingearbeitet. Sie kommt zu dem Fazit, dass das Gutachten zwar die sinkenden Kapazitäten an Betreuungsplätzen in Kitas bis 2018 berücksichtigt habe, die bereits mit Ausnahmegenehmigungen überbelegt waren. Nicht in die Betrachtungen mit eingeflossen seien hingegen die geplante Erweiterung in der AwoKita "Kinderparadies" von 90 auf 120 Plätze, die inzwischen abgeschlossen ist, sowie die Aufstockung in der Kita "Weinbergkids" - ebenfalls um 30 Plätze -, an der noch gearbeitet wird. Der Zahl 74 ergibt sich aus dem Abzug der 60 zusätzlichen Plätze aus den genannten Maßnahmen.

Allerdings ist diese Zahl nach Ansicht von Jenny Loponen schon großzügig gerechnet, da zum Beispiel vorhandene Angebote nicht vollends ausgeschöpft werden. So habe die Auslastung der christlichen Kita im Jahr 2016 bei 85,5 Prozent und der Awo-Kita bei 88,3 Prozent gelegen. Angestrebt werden jedoch 95 bis 100 Prozent. Außerdem wird auch in der geburtenreichen Gemeinde Woltersdorf mit einem Rückgang der Kinderzahlen gerechnet.

Jenny Loponen kommt daher zu dem Schluss, dass es zwar nach wie vor einen Bedarf für eine zusätzliche Kindertageseinrichtung in Woltersdorf gebe. "Diese sollte jedoch in kleinerem Umfang ausfallen, als bisher angedacht war", betont sie. Der Betrieb könne sowohl in kommunaler als auch freier Trägerschaft erfolgen. Die Zahl der zusätzlich benötigten Kitaplätze soll von jetzt an immer einmal pro Jahr überprüft und angepasst werden.