Klettern und Drehen zugleich

24.03.2017 06:27

Thema

Gedenken in Werbig und Kiehnwerder

Seelow (MOZ) Aus Anlass des 70. Jahrestages des Deichbruchs will der Heimatverein Gusow-Platkow am Sonnabend in Neuwerbig gemeinsam mit Zeitzeugen an die Hochwasserkatastrophe... mehr