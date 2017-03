200 Gymnasiasten agieren in drei Sprachen

artikel-ansicht/dg/0/

Das Sprachenfest - die Polyglotta - fand nun schon zum 21. Mal statt. Wie Katharina Höppner, eine von vier Mitbegründern der Veranstaltung erzählt, gehe es vor allem darum, bei den Schülern die Lust an der zweiten Fremdsprache zu entfachen. "Sie soll nicht als notwendiges Übel angesehen werden, sondern als etwas, womit man durchaus etwas anfangen kann", sagt die Lehrerin. Was 1997 recht übersichtlich am Rosenmontag begann, ist mit der Zeit gewachsen. Von Jahr zu Jahr sei mehr Qualität dazu gekommen. Demzufolge stand das Rüdersdorfer Kulturhaus am Mittwoch von acht Uhr an unter dem Motto der drei Fremdsprachen.

Am Vormittag präsentierten die Mädchen und Jungen der sämtlicher Klassenstufen ihre vorbereiteten Märchen und Geschichten einer unabhängigen Jury. Die Besten, durften dann am Abend ihre Programme auf der großen Bühne, vor dem fast bis auf den letzten Platz besetzten Saal präsentieren. Entsprechend groß war die Aufregung bei den Darstellern. Wobei nicht nur die Sprachfertigkeit überraschte, sondern auch die Phantasie und Fleiß, mit dem sie beispielsweise in Französisch die "Weihnachtsgeschichte" nach Charles Dickens oder das Märchen "Dornröschen" und eine spanische Version von "Die Schöne und das Biest" in Szene setzten. Richtige kleine Theaterstücke sind so entstanden. Wie Rektorin Gabriele Schölzel sagt, seien aber nicht nur die Darsteller erwähnenswert, denn auch Kostüme, Bühnenbild und Texte seien in Eigenregie entstanden. Ausdrücklich erwähnt sie Kathrin Scheil, die hinter den Kulissen die organisatorischen Fäden in der Hand hielt, was bei rund 200 beteiligten Schülern eine Herausforderung ist. Fremdsprachen lernen bringt weiter - ein überaus gelungenes Beispiel davon war hier zu erleben.