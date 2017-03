Comic-Brunnen sprudelt zum City-Frühling

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Um zum City-Frühling am ersten Aprilwochenende wird der CityFrühling möglichst viele Besucher in die Frankfurter Innenstadt zieht, hat die Messe und Veranstaltungs GmbH mit vielen Partnern ein buntes Programm für Magistrale, Brunnenplatz und Marktplatz auf die Beine gestellt.

Auch die Wohnungswirtschaft (Wowi) ist am 1. April, von 10 bis 18 Uhr, mit von der Partie, um den Frühling willkommen zu heißen. Unterstützung bekommt sie von ihren Osterstars "Hase und Küken", die die Besucher zum Flanieren in die Magistrale einladen und auf die Suche nach Osternestern in den Schaufenstern der Händler der Magistrale schicken. Am Brunnenplatz feiert der Comic-Brunnen Premiere - er sprudelt bereits zum City-Frühling. Um 11 Uhr gibt es den Anpfiff für das erste Entenrennen für Groß und Klein im kleinen Fluss. Ein weiteres feuchtes Wetteifern folgt um 15 Uhr. Ab 10.30 Uhr werden vor dem Wowi-Vermietungscenter Frühlingsblüher in die Erde gesetzt. Pflanzschürzen, Gießkannen und Geräte stehen bereit.