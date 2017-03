Gedenken in Werbig und Kiehnwerder

artikel-ansicht/dg/0/

Werbig/Kiehnwerder (MOZ) Aus Anlass des 70. Jahrestages des Deichbruchs will der Heimatverein Gusow-Platkow am Sonnabend in Neuwerbig gemeinsam mit Zeitzeugen an die Hochwasserkatastrophe erinnern. Die Gemeinde Letschin beginnt um 14 Uhr in Kiehnwerder den Ortsspaziergang aus diesem Anlass.

Zeitzeugen erinnern sich: Am Neutrebbiner Hochwasserdenkmal hatten sich am 22. März etliche Oderbrücher eingefunden, die von ihren Erlebnissen nach dem Dammbruch vor genau 70 Jahren berichteten. © MOZ/Ulf Grieger

In Werbig und Kiehnwerder werden die ersten Hochwassermarken gesetzt, die in Kooperation mit dem Amt Barnim-Oderbruch und dem Heimatverein Gusow-Platkow entwickelt wurden. In Neutrebbin sind die Wasserstände bereits vermessen worden und die Straßenlaternen wurden markiert. Fährt man dort durch die Dorfstraße und die Bahnhofstraße, bekommt man einen guten Eindruck davon, wie hoch das Wasser dort vom 23. März bis Anfang Mai 1947 gestanden hat.

Bis zu 1,80 Meter stand das Wasser zum Beispiel im Bereich des Hochwassedenkmals, an das die Interessengemeinschaft "Alter Fritz" eingeladen hatte. Als sich alle Zeitzeugen und Gäste am Hochwasserzeichen versammelt hatten, stellten sie fest, dass sie alle unterhalb der höchsten Pegelmarke standen. Lediglich die blaue Mütze des ehemaligen Wehrführers René Kruschke wäre womöglich noch zu sehen gewesen. Einige Zeitzeugen hatten Fotos mitgebarcht und berichteten, wie sie diese Zeit, die meisten natürlich als Kinder, erlebt hatten.

Martin Porath, Geschäftsführer des Gewässer- und Deichverbandes informierte, dass am 23. Juni am Schöpfwerk die zentrale Veranstaltung aus Anlass von 300 Jahre Deichverbände, 70 Jahre Eis- und 20 Jahre Sommerhochwasser stattfindet. Bereits am 7. April gibt es in Golzow einen Filmabend und Gespräche zum Hochwasser 1947 und 100. Geburtstag von Karl Gass im Gemeindezentrum.

Der Interessenverein Alter Fritz legte am 22. März einen Kranz am Hochwassedenkmal in der Bahnhofstraße nieder. "Wir wollen damit des Ereignisses gedenken, bei dem mehr als 20 000 Menschen im Oderbruch obdachlos wurden", erklärte Reno Steinborn vom Vorstand der Interessengemeinschaft.

Treff in Neuwerbig ist am Sonnabend um 9 Uhr an der Brücke. Treff in Kiehnwerder ist 14 Uhr am Dorfzentrum Alte Schule