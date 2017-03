Große Bühne für 20 Alltagshelden

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Sie engagieren sich in der Flüchtlingshilfe oder in der Hospizarbeit, unterstützen Hilfebedürftige, sind für andere da. Und machen um ihren Einsatz kein Aufhebens. Am Mittwochabend standen 20 dieser Alltagshelden im Rampenlicht - bei der offiziellen Ehrung durch die Stadt.

Das Ehrenamt, es sei ein "sehr zerbrechliches Gut", erklärte Bürgermeister Friedhelm Boginski in seiner kurzen Ansprache am Mittwochabend im Bürgerbildungszentrum. Gleichzeitig sei es "eine feste Säule im Zusammenleben unserer Stadt". Ohne all die Ehrenamtler, deren Zahl gar nicht zu beziffern sei, wäre Eberswalde um so vieles ärmer, würde "unser Land kulturell veröden", hielt es das Stadtoberhaupt mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Dabei seien bürgerschaftliches Engagement, freiwilliger Einsatz für andere sowie Hilfsbereitschaft keine Selbstverständlichkeit. Und gerade deshalb sei es wichtig, diese ehrenamtliche und oft stille Arbeit zu würdigen. Den Akteuren Dank zu sagen sowie Anerkennung auszusprechen. Öffentlich.

Insgesamt 28 Vorschläge waren für die Auszeichnung 2017 eingegangen. Die Arbeitsgruppe Ehrenamt, der Vertreter aller Fraktionen im Parlament, der Freiwilligenagentur, des Seniorenbeirates und der Stadtverwaltung angehören, haben 15 ausgewählt: 13 Einzelkandidaten, eine Gruppe sowie ein Unternehmen. Die Auswahl widerspiegele die Vielfalt des Ehrenamtes, so Boginski. Es reiche vom Breitensport über die Seelsorge bis hin zur Nachbarschafts- und Flüchtlingshilfe. Auch Bereiche, die kaum im öffentlichen Fokus stehen und mitunter sogar noch mit einem Tabu belegt sind, seien vertreten, wie die Sterbebegleitung oder die Arbeit im "Weißen Ring", also der Einsatz für Opfer von Straftaten.

Die öffentliche Anerkennung, die Eberswalde seit 2002 vornimmt - das ist nicht nur das Rampenlicht, das Foto. Die Geehrten erhielten unter anderem das Buch "Eberswalde, die verwandelte Stadt", die Ehrenamtskarte Berlin/Brandenburg sowie eine Geldprämie.

Zu den Ausgezeichneten gehörte Kerim Dora aus dem Brandenburgischen Viertel. Der 36-Jährige war vom Verein "Kontakt, von der Migrationsberatung und dem Bund der Vertriebenen vorgeschlagen worden. "Das war schon eine große Überraschung", sagte Dora hinterher. Erst mit der Einladung zu dem Empfang habe er von der Nominierung und der Auszeichnung erfahren.

"Kerim ist einfach ein Vorbild für viele", erklärte Irina Holzmann, Vorsitzende des Kontakt-Vereins. Die Ehrung habe er sich wahrlich verdient - "für seinen Mut und all seine Unterstützung". Unter anderem leite Dora den Computerraum im Verein. Er helfe anderen bei der Stellensuche etwa, beim Schreiben von Bewerbungen oder beim Dolmetschen. Kerim Doda, in Berlin geboren, aufgewachsen im Kosovo, kümmere sich um Flüchtlinge, Migranten genauso wie um Deutsche. Und obwohl selbst ohne Job, "er ist immer gut drauf", so Irina Holzmann. Und dabei sei er "total bescheiden", freute sich der Stadtverordnete Carsten Zinn vom Alternativen Wählerbündnis für den in der Stadt weitgehend unbekannten Dora.

Längst nicht alle, die sich in Eberswalde engagieren, sind auch Eberswalder. Unternehmer Björn Wiese etwa wohnt in Britz, Wolfgang Frick in Hohenfinow und Alice Wollmann ist in Serwest zuhause. "Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl", bekannte die 40-Jährige, die sich im "Weißen Ring" engagiert. "Im Mittelpunkt zu stehen", nein, das sei ihre Sache nicht. Aber sie hatte "schon etwas geahnt", als ihr "Chef" Jörg Matzke einen Termin mit ihr abstimmte. Matzke gehörte denn auch zu den ersten Gratulanten.

Groß war die Freude im Kreis der Flüchtlinge sowie der Flüchtlingshelfer. Etwa bei Dima Hamoud. Die 33-jährige Syrerin lebt mit Mann und Tochter seit 2014 in Deutschland. Sie engagiert sich im Migrationsfachdienst der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Dass sie selbst ausgezeichnet werden würde, das habe sie "erstaunt". Damit habe sie überhaupt nicht gerechnet. Gerade absolviere sie einen C1-Deutschkursus. Ein Lehrgang, der sie zu einem Studium berechtigen würde. Hamoud ist Musiklehrerin. Hier in Eberswalde könnte sie sich aber "auch eine andere Arbeit, etwa im sozialen Bereich" vorstellen.