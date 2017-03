Sonnenstrom von städtischen Dächern

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (bren) Die Neddermeyer-Grundschule in Schmachtenhagen war der Vorreiter. Auf dem Schuldach sorgt seit Dezember 2014 eine Photovoltaik-anlage für umweltfreundlichen Sonnenstrom. Rund 26 000 Kilowattstunden liefert sie im Jahr. Bei dem Pilotprojekt ist es nicht geblieben. Städtische Dächer in Germendorf (Hort), Friedrichsthal (Kita) sowie in Oranienburg-Süd (Comeniusschule) sind mittlerweile ebenfalls mit Photovoltaikanlagen bestückt worden.