Treffpunkt für das ganze Dorf

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die evangelische Kirchengemeinde und der Kliestower Heimatverein eröffnen am Sonnabend, um 10 Uhr, ihre neue Begegnungsstätte in der ehemaligen Dorfschule. Die Räume sollen als Winterkirche, Probenraum für den Chor, Treffpunkt und Veranstaltungsort genutzt werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561663/

Am Anfang stand eine Menge Überzeugungsarbeit. Die hat vor allem Hannelore Kompa, Vorsitzende des Kliestower Heimatvereins und engagiertes Mitglied der örtlichen Kirchengemeinde, geleistet. Vor fast zwölf Jahren hatte sie die Idee, die ehemalige Schule gegenüber der Kirche zu einem Haus der Begegnung umzubauen. Von dieser Idee musste vor allem die Eigentümerin der Immobilie, die evangelische Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus überzeugt werden.

"Die Kirche hat sich Zeit mit der Entscheidung gelassen", bestätigt Peter Fritsch, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates und des kirchlichen Bauausschusses. In Zeiten kleiner werdender Kirchengemeinden sei man eher dabei, Gebäude aufzugeben als zu reaktivieren. Überzeugt habe die Hartnäckigkeit der Kliestower. "Nun besteht aber auch der Anspruch an die hiesige Kirchengemeinde, das Haus mit Leben zu erfüllen", meint Peter Fritsch.

Mehr als 100000 Euro hat die Kirche in den vergangenen zwei die Sanierung des Hauses investiert, etwa die Hälfte der Summe wurde für die Erneuerung von Dach und Decke gebraucht. Hinzu kamen 550 Arbeitsstunden, die von Mitgliedern der Gemeinde und des Vereins in Eigenleistung erbracht wurden sowie weitere Geld- und Sachspenden, die der Heimatverein eingeworben hat. "Die 60 Stühle im Saal stammen aus der evangelischen Grundschule, die Tische aus dem Gemeindezentrum in Neuberesinchen", berichtet Hannelore Kompa.

Das Haus selbst wurde Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut, berichtet Henning Krüger, der zweite Vorsitzende des Heimatvereins. Bis 1913 war hier die Dorfschule. Als nebenan ein neues Schulgebäude errichtet wurde, diente es als Turnhalle. Nach dem Krieg folgten unterschiedliche Nutzungen, unter anderem als Wohnung, Kindergarten und Tischlerei, bis es in den letzten Jahren leerstand. "Es tat weh, den Verfall des Hauses zu beobachten", erinnert sich Hannelore Kompa. Vor allem weil der Kirchengemeinde und dem Heimatverein bislang nur ein kleiner Raum in der Wohnstätte der Wichern Diakonie zur Verfügung stand. Auf den etwa zwanzig Quadratmetern probte der Chor, traf sich der Frauenkreis, tagte der Gemeindebezirksvorstand, fanden Mitgliederversammlungen des Heimatvereins statt und auch die Wintergottesdienste, wenn es in der Kirche zu kalt ist.

Für all diese Nutzer bietet künftig das Haus der Begegnung mit Saal, Küche und Sanitäranlagen ausreichend Platz. Zudem können die Räume über die Kirchengemeinde für private Feiern und Veranstaltungen gemietet werden. "Ich denke, wir können hier viel machen und freue mich auf viele gute Ideen für weitere Veranstaltungen, die den Zusammenhalt im Dorf stärken", bringt es Hannelore Kompa auf den Punkt.

Die Andacht mit Pfarrerin Gabriele Neumann beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen für alle Gäste.