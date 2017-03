Neuenhagener Kulturkalender ist erschienen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Der Kulturkalender für die Gemeinden Neuenhagen und Hoppegarten für das II. Quartal ist erschienen. Vielfältige Veranstaltungsangebote sind enthalten. So der 11. Neuenhagener Bücherbrunch und eine Lese-Show von Maxim Leo und Martin Gutsch in der Anna-Ditzen-Bibliothek, die 1. Grüne Messe in Neuenhagen auf dem Gelände des IB oder das Maifest auf dem Hof der Arche. Das Bürgerhaus lädt zum Schlagerabend, zum Pfingstkonzert oder zur Ü40-Tanzparty.