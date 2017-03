Endlich wieder baden

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Den Tag des Wassers haben am Mittwoch nicht nur Menschen zelebriert, sondern auch das Federvieh. Nach Aufhebung der Stallpflicht am Tag zuvor bis auf die Einschränkungen in Wasserschutzgebieten durften tausende Hühner, Gänse, Enten, Puten und anderes Getier endlich wieder ins Freie.