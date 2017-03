"Unverzichtbare Informationsquelle"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wenn Anne Weidner (16) zur Märkischen Oderzeitung greift, dann interessiert sie sich in erster Linie für das Weltgeschehen. "Neuigkeiten aus Eberswalde finde ich eher weniger spannend", sagt die Schülerin aus dem Gymnasium Finow, die am Donnerstagvormittag mit ihrer 10 c eine besondere Unterrichtsstunde im Fach Politische Bildung erlebt hat. Denn aus gutem Grund war der Unternehmer und Kommunalpolitiker Dietmar Ortel zu Besuch. Der Inhaber der Firma Optic Ortel Hörsysteme, die Filialen in Finow, Eberswalde, Angermünde und Bad Freienwalde betreibt, finanziert dem Gymnasium Finow ab April für ein Jahr ein MOZ-Abo. Und sorgt damit dafür, dass die Bildungsstätte ohne Unterbrechung weiter die Tageszeitung beziehen und im Unterricht einsetzen kann. Er tritt damit die Nachfolge von Frank Dieme an, der jahrelang ein Abo bezahlt hat und sich erst jetzt zurückzieht, obwohl sein Sohn schon vor drei Jahren mit dem Abitur fertig geworden war.