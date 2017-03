Neuer Anbau für Oegelner

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Das Gemeindehaus in Oegeln soll vergrößert werden. Das wünschen sich die Dorfbewohner schon lange. Nun wurden dem städtischen Bauausschuss drei Varianten für einen Anbau vorgestellt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561669/

Die Variante 3 gefällt allen am besten: An das bereits bestehende Dorfgemeinschaftshaus - es wurden 1999 errichtet - soll ein Anbau mit geneigtem Satteldach und einer Fluchttreppe angefügt werden.

Die Variante 3 gefällt allen am besten: An das bereits bestehende Dorfgemeinschaftshaus - es wurden 1999 errichtet - soll ein Anbau mit geneigtem Satteldach und einer Fluchttreppe angefügt werden. © Repro

Die Mitglieder des Ausschusses folgten den Vorstellungen der Verwaltung und auch denen des Oegelner Ortsbeirates und entschieden sich für Variante 3. Jochen Nagel, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, hatte Zeichnungen von allen drei Varianten an die Wand geworfen und dazu Erklärungen abgegeben. Die erste Variante, die einen Anbau mit Flachdach vorsieht, das auch als Terrasse genutzt werden könnte, wurde verworfen, sie sei wegen der großen Freifläche nicht nötig.

Bei der Variante 2, die ein Pultdach für den Anbau vorsah, gefiel die Gestaltung nicht so gut. Die Variante 3 sieht einen Anbau mit einem geneigten Satteldach vor, was optisch besser zum Gesamtensemble passe, hieß es. "Sie ist von der Gestaltung her gefälliger und gegenüber der Variante 2 auch kostengünstiger", meinte Nagel.

Schon lange haben sich die Dorfbewohner einen solchen Anbau an das 1999 errichtete Dorfgemeinschaftshaus gewünscht, zu dem auch eine Freifläche, teilweise überdacht, und ein Kinderspielplatz gehören. Im Haus selbst reicht der Platz oft nicht aus oder ist mit großen Umräumarbeiten verbunden. Unten befindet sich ein etwa 30 Quadratmeter großer Beratungsraum, oben unterm Dach ein Raum mit 90 Quadratmetern Nutzfläche, der aber durch Schrägen eingeschränkt sei, erklärte Jochen Nagel. Im Obergeschoss trainierten Vereine, wie der Tischtennis-Verein oder die Line-Dance-Gruppe. Aktiv arbeite auch der Feuerwehrverein, der Fahrrad- und der Fastnachtsverein.

Bei der Nutzung des Obergeschosses müsse immer viel umgeräumt werden. "Stühle und Tische müssen über die Deckenluke nach oben gereicht werden, das kostet viel Kraft und kann auch zu Unfällen führen", sprach sich der Abgeordnete Hartmut Rudolph (Bauernverband) für den Anbau aus. Aber auch wenn der nicht käme, müsste ein zweiter Rettungsweg gebaut werden. In öffentlichen Gebäuden ist ein zweiter Fluchtweg Vorschrift, bestätigte Nagel.

Wie die Fluchttreppe gestaltet werden soll, werde noch geprüft, sagte der zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Ralf Umbreit (SPD) hatte eine einklappbare Treppe vorgeschlagen, Sven Wiebicke (SPD) favorisierte dagegen eine "feste Treppe", die im Notfall schnell nutzbar sei. Da sie sich an der von der Straße abgewandten Seite befände, würde sie auch nicht störend wirken.

Die Entscheidung für die Variante 3 gibt der Verwaltung nun grünes Licht für die vorbereitenden Planungsarbeiten. "Wir wollen Fördermittel beantragen", sagte Kämmerer Steffen Schulze. "Wenn wir diese nicht bekommen, müssen wir neu überlegen." Vorgesehen sei aber, den Oegelner Anbau, mit dem im übrigen auch eine Barrierefreiheit geschaffen wird, im nächsten Jahr in den Haushalt einzustellen und dann auch zu bauen.

Damit würde sich auf der Wunschliste der Gemeinden ein weiteres Problem erledigen. Kohlsdorf hat gerade ein neues Dorfgemeinschaftshaus bekommen, in Neuendorf ist das Feuerwehrgerätehaus mit Gemeinderaum in Planung und wird demnächst errichtet. "Aber auch die Radinkendorfer möchten größere Räumlichkeiten, um sich zu treffen, bisher finden alle Zusammenkünfte im Feuerwehrgerätehaus statt", so der Kämmerer.