PianOdra erlebt Premiere im Logensaal

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das erste Klavierfestival PianOdra unter dem Motto "American Ways" findet heute und am Sonnabend in Frankfurt statt. Der Konzertpianist Christian Seibert und die Violonistin Jung Won Seibert-Oh eröffnen heute Abend um 18 Uhr im Logensaal der Viadrina gemeinsam mit dem Percussionisten Hermann Naering das Festival. Unter dem Titel "American Ways" stehen zum 100. Todestag des Pianisten Scott Joplin dessen Ragtimes im Mittelpunkt des Abends. Bis heute zählt Joplin zu den bekanntesten Pianisten der USA. Als einer der Ersten machte er die leichte Muse seines Landes konzertfähig.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561670/

Tastentanz mit Søren Gundermann: Der Frankfurter Pianist improvisiert an einem präparierten Klavier zum Film "The Music Box". Darin meistern Stan Laurel und Oliver Hardy den Transport eines Klavieres

Tastentanz mit Søren Gundermann: Der Frankfurter Pianist improvisiert an einem präparierten Klavier zum Film "The Music Box". Darin meistern Stan Laurel und Oliver Hardy den Transport eines Klavieres © promo

An zwei Tagen sind sechs Konzerte geplant. Am Sonnabend um 15 Uhr wird der Frankfurter Pianist Søren Gundermann zum Film "The Music Box" (1932) an einem präparierten Klavier live improvisieren. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit dem Kleinen Kino e.V. statt.

Konzerte im Logensaal der Viadrina. Das Programm unter www.kleistmusikschule.net und Kartenreservierungen unter 0335 2769356