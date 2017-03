Glas-Aale für viele Angelseen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) In zahlreichen Angelseen haben Mitglieder des Kreisanglerverbandes Angermünde-Schwedt in diesem Monat wieder Glas-Aale ausgesetzt. Im Bereich Schwedt wurden zirka 15 000 Satzaale in das Torf-loch hinter dem Park Heinrichslust und in den Briesensee im Ortsteil Zützen gesetzt. Auch Seen des Bereiches Angermünde, zum Beispiel in Passow, Hohenselchow und Greifenberg, wurden mit Aalnachwuchs besetzt. Der Landesanglerverband hat die Satzaale aus Frankreich importiert und den Ostuckermärkern davon 20 Kilogramm zur Verfügung gestellt, das sind 60 000 bis 70 000 Fische.

Aal-Nachwuchs: Zehntausende dieser Glasaale haben Angler in Schwedter und Angermünder Angelgewässer eingesetzt. In vier bis sechs Jahren sollen sie mindestens 50 Zentimeter groß sein. © MOZ/Oliver Voigt

Die Glas-Aale sind zirka sechs bis acht Zentimeter groß, fast durchsichtig und wiegen nur etwa 0,3 Gramm. Sie werden in Kühlboxen aus Frankreich geliefert. Barnimer Angler holten die Fracht aus Potsdam ab und übergaben davon einen Teil an der Autobahnauffahrt Finowfurt an die Schwedter. Wenige Stunden später zappelten die kleinen Aale bereits in den Seen.

"Es muss schnell gehen, damit die zarten Glas-Aale den Transport überleben", erklärt Michael Manthey vom Anglerverein Tabak. Zusammen mit Karin Kornewald, Wolfgang Bohn und anderen Anglern teilten sie die Aalfracht in kleine Transportboxen und trugen sie rings um die Gewässer, um sie verteilt an möglichst vielen Stellen vorsichtig mit einem verlängerten Kescher in den See einzusetzen.

Bisher gingen die Anger davon aus, dass von dem Besatz nur etwa fünf Prozent die Geschlechtsreife erleben und somit so groß werden, dass sie auch geangelt werden dürfen. Nach Versuchen des Instituts für Binnenseefischerei kann die Erfolsquote bei günstigen Bedingungen aber auch 45 Prozent betragen.

Der Besatz von Aalen dient nicht nur dem Hobby der Angler. Mit dem Einsetzen von Jungfischen, die in den Seen aufwachsen, tragen die Angler auch zur Stabilisierung der Bestände der vom Aussterben bedrohten Art bei. Denn wenn Aale geschlechtsreif sind, beginnen sie ihre Wanderung in den Atlantik, wo sie in der Nähe der Bahamas laichen. Mit dem Golfstrom gelangt ein Teil von ihnen dann wieder an die europäische Küste.

"In diesem Jahr waren die Umstände sehr günstig, das Besatzmaterial erstklassig, so dass wir davon ausgehen können, dass ein hoher Prozent überlebt und die Geschlechtsreife erlangt", erklärt Michael Manthey. Er und seine Anglerfreunde hoffen nun, dass sie viele der Aale in den kommenden Jahren wiedersehen werden.