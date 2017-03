Zappenduster am Sternenhimmel

artikel-ansicht/dg/0/

Crussow/Dauerthal (MOZ) Abgeschaltet werden soll die Uckermark. Zumindest plant das die Firma Enertrag aus Dauerthal. Sie will das nächtliche Blinken der Windkraftanlagen am Sternenhimmel beenden. Leserin Angela Mans aus Crussow wollte nun wissen, wie es um den Bau des neuen Pilotprojekts steht. Von der Kreisverwaltung erhielt sie dazu eine etwas verwunderliche Antwort. "Trotz beharrlicher Bemühungen unsererseits ist in Ihrer Frage kein Weiterkommen möglich", schrieb das Amt für Kreisentwicklung. Dabei hatte Landrat Dietmar Schulze selbst in einer Pressekonferenz mit der Firma Enertrag den Start für das Vorhaben bekannt gegeben.