Folgenreiches Senvion-Aus

Eberswalde (MOZ) Von der durch den Windkraftanlagen-Bauer Senvion angekündigten Schließung der Standorte in Trampe und Eberswalde wären neben den etwa 180 Mitarbeitern in den Bereichen Produktion und Service auch 17 Auszubildende betroffen. Das hat Jan König, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Tourismus im Eberswalder Rathaus, im städtischen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen gesagt. Das Ziel vieler Beteiligter müsse sein, die Azubis anderswo unterzubringen. Anderenfalls würde am Oberstufenzentrum in Eberswalde eine komplette Klasse wegfallen.