Vom Rathaus aus zum Sattelfest

Neuenhagen (MOZ) Zum Sattelfest in Altlandsberg am 30. April starten ab 10 Uhr vom Rathaus Neuenhagen wieder mehrere geführte Touren.

Folgendes ist geplant: Elf-Kilometer-Gutshof-Tour mit Janina Meyer-Klepsch: Besucht werden der alte Gutshof Neuenhagen und der Gutshof Bollensdorf. Vor Ort werden die Teilnehmer über die Pläne zur künftigen Entwicklung der Areale informiert. Von Bollensdorf geht es über Elisenhof nach Altlandsberg.

15-km-Gartennachbarn-Tour mit Jutta Skotnicki: Besucht werden der Gutshof Bollensdorf, der Gutshof Fredersdorf und das Büdnerhaus am alten Dorfanger von Petershagen. Sowohl in Fredersdorf als auch in Petershagen können weitere Teilnehmer zur Tour dazukommen.

15-km-Klärwerk-Tour mit Gerhard Stoltz: Von Neuenhagen geht es nach Münchehofe, wo eine fachkundige Führung durchs Klärwerk erfolgt, die von Mitarbeitern der Berliner Wasserbetriebe durchgeführt wird. Von dort radeln die Teilnehmer nach Altlandsberg.

Alle Touren enden auf dem Marktplatz von Altlandsberg, wo gegen 12 Uhr das Sattelfest eröffnet wird.

Am Stand des Tourismusvereins "Märkische S 5-Region" gibt es allerlei Wissenswertes über die Region und Veranstaltungshöhepunkte.