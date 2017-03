Shopping-Event: Viel Licht, wenig Nacht

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Unter dem Motto "Fürstenwalde brennt - für Sie" bleiben die Geschäfte in der Innenstadt am Sonnabend bis 23 Uhr geöffnet. Neben Rabattaktionen hält die 8. Shopping-Nacht einmal mehr Licht- und Feuershows, Modenschauen und kulinarische Besonderheiten bereit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561679/

Sommertrends auf blauem Teppich: Die Modenschau auf dem Platz Am Stern zog im letzten Jahr viele Fürstenwalder an. Auch bei der diesjährigen Shopping-Nacht präsentieren Models angesagte Kleider, Oberteile und Hosen.F

Sommertrends auf blauem Teppich: Die Modenschau auf dem Platz Am Stern zog im letzten Jahr viele Fürstenwalder an. Auch bei der diesjährigen Shopping-Nacht präsentieren Models angesagte Kleider, Oberteile und Hosen.F © MOZ

Ihr offenes Wohnzimmer mit Baumstämmen und Lagerfeuer plant sie seit Wochen. Bianca Bochhann möchte den Besuchern ihrer Boutique 36° am Sonnabend etwas Besonderes bieten. "Es wird richtig gemütlich, mit Stockbrot und Gitarrenmusik", sagt die Ladenbesitzerin. Als Vorstandsmitglied des Fürstenwalder Wirtschaftsförderungsvereins, der die Shopping-Nacht veranstaltet, organisiert Bochhann seit Monaten den Abend, an dem ihre Mode sowie die anderer Einzelhändler ihren großen Auftritt hat.

"Unsere Modenschau begleitet in diesem Jahr ein Saxophonist", verrät die Boutique-Inhaberin. Für die Präsentation der aktuellen Frühlings- und Sommertrends gemeinsam mit Schmutzler Optik und Boutique Schönert hat sie Freunde und treue Kunden verpflichtet. "Für mich lohnt sich die Veranstaltung", weiß Bochhann aus den Vorjahren. "Nur das Licht anmachen reicht nicht, man muss den Kunden etwas bieten."

Feurig und hell wird es bei der 8. Shopping-Nacht. Wie bereits in den Jahren zuvor stehen Feuershows und Lichtinstallationen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Innenstadtmanager Stefan Retzlaff hätte sich einen neuen Impuls gewünscht. "Doch die Händler wollten gerne am Thema Feuer festhalten." Zwar findet Retzlaff die Shopping-Nacht als Auftakt für die Einkaufssaison wichtig, ob sie sich aber für die Händler lohne, da ist er skeptisch.

Gonda Heinz, Inhaberin der Mühlenoptik, strahlt vor Begeisterung, wenn sie von der Shopping-Nacht spricht. "Es ist eines der schönsten Stadtfeste", findet die Optikerin. Der späte Ladenschluss lohne sich für sie auf jeden Fall, "weil Himmel und Leute unterwegs sind". Am Sonnabend präsentieren die Tänzerinnen von Caramelle e fiori besonders knallige und ausgefallene Brillenmodelle des Mühlenoptik-Sortiments.

Um die Beleuchtung des Laufstegs in der Mühlenstraße kümmert sich Veranstaltungstechniker Tobias Neumeister. Bereits am Dienstag hat sein Unternehmen Ghostnote Sound drei leerstehende Ladengeschäfte in der Eisenbahnstraße in grünes, rotes und blaues Licht getaucht. Den Leerstand in der Einkaufsstraße wolle man laut Innenstadtmanager Stefan Retzlaff nämlich nicht einfach übergehen, sondern aktiv in die Shopping-Nacht einbinden. Deshalb seien die Lichtinstallationen nur der Anfang.

"In den Räumen selbst werden Exposés der jeweiligen Eigentümer ausliegen", sagt Retzlaff. Er hofft, dass sich der ein oder andere Fürstenwalder über Miet- oder Erwerbsmöglichkeiten informieren und das Gespräch mit anwesenden Vertretern der Stadt suchen wird. "Unter anderem wird sich Jens Mörsel mit dem Bürgerbudget präsentieren."

Höhepunkt für kleine Fürstenwalder dürfte der Lampion-umzug mit den Fürstenwalder Stadtmusikanten sein. Und auch Feinschmecker kommen auf ihre Kosten. Peer Brottke, Inhaber des Café Herrlicher, hat die kulinarische Gestaltung der Shopping-Nacht übernommen. "Erstmalig gibt es eine Street-Food-Meile", verrät er. 4 weiße Pagodenzelte werden sich auf der Eisenbahnstraße aneinanderreihen; in jedem von ihnen erwarte die Besucher eine andere Leckerei. "In unserem Zelt gibt es Waffeln und Quarkkeulchen, die Parkbühne bereitet vegane Brotaufstriche und Suppen vor, Red Fox bietet Schwein am Spieß und das Haus am Spreebogen reist nach Frankreich." Der dortige Restaurantbesitzer David Drasdo verwöhnt hungrige Shopper mit Zwiebelsuppe, Coq au vin und Brioche-Baguette mit Elsässer Creme.

Satt gegessen und mit vollen Einkaufstüten fällt dann auch der Blick in den Nachthimmel nicht schwer. Um 22.45 Uhr taucht das Abschlussfeuerwerk die Innenstadt noch einmal in helles Licht. Vorbei ist die Shopping-Nacht um 23 Uhr aber noch lange nicht: Die Aftershow-Party im Café Herrlicher ist seit Wochen geplant.